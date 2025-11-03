Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

НБУ підвищив курс валют на початку тижня.

Курс валют на 4 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

На вівторок, 4 листопада, Національний банк України підвищив офіційний курс долара після трьох днів падіння. Водночас подорожчав євро і злотий. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 4 листопада встановлено на рівні 42,04 грн/долар. Американська валюта подорожчала на 15 копійок порівняно з попереднім показником.

Курс євро на вівторок підвищився до 48,43 грн/євро. Єдина європейська валюта подорожчала на 2 копійки.

На міжбанківському ринку гривня залишалася відносно стабільною. Долар торгувався у діапазоні 42,05/42,08 грн/дол., а євро - 48,45/48,46 грн/євро.

Курс злотого на 3 листопада

Польський злотий на вівторок, 4 листопада, продовжив зростання. Його курс встановлено на рівні 11,38 грн/злотий, що на 1 копійку більше порівняно з попереднім показником.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара у листопаді - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак прогнозує стабільний курс долара та євро у листопаді. За його словами, золотовалютні резерви НБУ досягли рекордних 44 млрд доларів, перевищивши показники найкращих мирних років.

"Ми не спостерігаємо жодного ажіотажу - ні на біржі, ні у банках. Немає черг біля пунктів обміну, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку", - зазначив Новак в коментарі Главреду.

За його словами, поступове знецінення гривні відбувається у межах прогнозованої девальвації, тож різких коливань курсу не очікується.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 3 листопада, Нацбанк знизив курс долара до 41,89 грн, а євро - до 48,41 грн. Польський злотий подешевшав до 11,37 грн.

Також у жовтні курс долара на готівковому ринку перевищив психологічний рубіж. Економіст Олексій Плотніков пояснює, що у листопаді долар, ймовірно, коливатиметься близько 42 грн.

Крім цього, з початком листопада на валютному ринку України зростає попит на валюту, особливо до кінця року, що може підштовхнути курс вгору. Директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що долар коливатиметься близько 42 грн, а євро - в межах 49 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

