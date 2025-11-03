Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Популярні продукти в Україні стрімко дешевшають: скільки це триватиме

Дар'я Пшеничник
3 листопада 2025, 17:27
290
На деякі продукти ціни стали майже, як до війни.
Цены на продукты
В Україні здешевшали овочі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове:

  • Завдяки рекордному врожаю ціни на буряк, моркву та капусту впали на 5–6% у жовтні
  • Брак сховищ і перебої з електроенергією змушують фермерів продавати овочі дешевше
  • Експерти прогнозують можливе здорожчання взимку та навесні

Цієї осені українці можуть зітхнути з полегшенням: овочі борщового набору стали доступнішими. Причина - рекордний урожай, який, за словами аграріїв, перевершив торішній на 30–40%.

відео дня

Проте експерти попереджають: така ситуація може бути тимчасовою. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН.

Фермери збирають рекордні врожаї

На Київщині фермер Максим Корчак ділиться результатами: з гектара буряків цьогоріч отримали до 60 тонн, тоді як торік - лише 45. Морква теж вродила рясно. Але через затяжні дощі збирати врожай почали із запізненням на місяць-півтора.

Ціни падають, але не всюди

За даними аграрних аналітиків, у жовтні ціни на овочі знизилися на 5–6% порівняно з вереснем. Найбільше подешевшала цибуля - до 8 грн/кг, а капуста коштує близько 12 грн. Водночас на столичних ринках ціни залишаються вищими: капуста, буряк і морква - по 30 грн.

Сховищ бракує, електрика нестабільна

Через відсутність сучасних овочесховищ фермери змушені продавати продукцію за зниженими цінами. Держава вже розширила програму кредитування для будівництва сховищ, адже зведення одного на 10 тис. тонн коштує близько 125 млн грн. Проблем додають і відключення електроенергії - без генераторів зберігати врожай стає складно.

Ціни можуть знову зрости

Фахівці попереджають: узимку та навесні овочі можуть подорожчати на 20–50%, залежно від якості збереженого врожаю та стану енергосистеми.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти в Україні будуть рости у ціні

Главред писав, що на полицях українських супермаркетів та ринків продовжують рости ціни не лише на молочні продукти. Українські споживачі цієї зими можуть зіткнутися з суттєвим зростанням цін на тепличні овочі.

Причина цього може стати нестабільне енергопостачання та постійне подорожчання всіх видів енергоносіїв, необхідних для обігріву теплиць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що цього року врожай гречки в Україні на 15% нижчий, ніж минулого. У зв'язку з цим можливе зростання цін на крупу через ажіотаж.

Напередодні повідомлялося, що кава деяких виробників в українських супермаркетах коштує вже більше 600 гривень. За останні пів року пачка кави подорожчала на більш як 130 гривень.

Раніше стало відомо, що після осіннього зниження цін в Україні вартість свинини досягла свого тимчасового мінімуму. Проте фахівці попереджають, що така стабільність може бути короткочасною.

Також буде корисно прочитати:

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка ціни на продукти Україна
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операції

ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операції

17:47Війна
Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

16:48Україна
Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

16:36Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальне

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальне

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Останні новини

17:47

ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операції

17:44

На смак як бабусині: рецепт лінивих пиріжків з яйцем і цибулею без ліпки

17:27

Професія мрії чи пастка: як правильно обрати спеціальність у закордонному університеті

17:27

Популярні продукти в Україні стрімко дешевшають: скільки це триватиме

16:59

У мережі з'явився Акт ревізії "Укренерго" часів Кудрицького: аудитори знайшли мільйонні премії та мільярдні збитки

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і СіПараліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі
16:56

Причина, про яку знають одиниці: навіщо білити дерева восени

16:55

Євробачення 2026: три країни-сусіди України оголосили про повернення на конкурсВідео

16:51

У кіно з 15 січня: зʼявився офіційний тизер романтичної комедії "Випробувальний термін" з Кузнєцовою, Парастаєвим і Довженком у головних роляхВідео

16:48

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Реклама
16:38

Розвідники знищили важливі об'єкти російської ППО в Криму: деталі операціїВідео

16:36

Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

16:29

Дешево і геніально: чому українці обрали солому, а не дерево

16:08

М’ясокомбінат замість моргу: росіяни завалені тілами своїх військових на Покровському напрямку

15:49

Чи "злетить" долар до 45 грн: українцям назвали новий валютний курс

15:48

Губи в губи: палкий поцілунок Могилевської та Козловського розбурхав МережуВідео

15:43

"Сам долучився до морпіхів": на фронті загинув відомий український фотограф

15:33

Чому в другій за величиною країні світу живе так мало людей: таємниця Канади

15:29

Пройшов крізь пекло фронту, а загинув на плацу: ракета вбила брата відомого журналістаВідео

15:17

Існує загроза оточення ЗСУ: експерт розкрив реальний стан справ в Покровську

14:58

Путінським окупантам дали новий термін захоплення Донецької області - ЗМІ

Реклама
14:52

Втрачені біблійні тексти: що насправді розповідають Кумранські рукописи

14:32

Росіян "стирають у порошок": ДШВ перекидають резерви й зачищають Покровськ

14:26

Не буде похибки: як правильно зважувати продукти на вагах

14:15

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

14:03

Справжній вибух смаку: традиційний салат "Олів'є" по-новому

13:56

Україна отримала від Британії нову партію ракет Storm Shadow - Bloomberg

13:55

Морози і дощі зірвуть "бабине літо" - коли в Україну прийде різке похолодання

13:49

"Скільки можна плакати" зірка Жіночого кварталу емоційно відповіла на хейт

13:48

Цінники раптово змінили: в Україні шалено подорожчали раніше доступні продукти

13:47

Невідомий лайфхак СРСР: навіщо емальованому посуду робили чорний обідок

13:33

"Окупували" багато дерев: у Києві помітили незвичайних комах

13:32

"Ми не можемо придушити такі Шахеди": "Флеш" зробив неочікувану заяву

13:27

Ексведучий "Орла і Решки" вдруге стане батьком - деталі

13:25

"Відкрито кажу": путініст Глушко розповів усе про зради Наташі Корольовій

13:09

"Не міг відмовитися від віри": Павлік зробив останню послугу померлому сину

12:54

Чоловіків у розшуку можна забронювати: Зеленський підписав закон

12:46

Над Україною зійде "бобровий" Місяць: коли чекати на найбільший супермісяць 2025

12:40

Точно не "під відкритим небом" - як правильно сказати українськоюВідео

12:39

"Ніяк не вгамується": що відбувається з дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва

12:28

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська

Реклама
12:26

Україна може "влупити" по Уренгою і "Силі Сибіру": прогноз ударів углиб РФ

12:03

Кіров і Петровський: чому ці області досі так називаються

11:47

"Будь-хто завиє": зрадниця Тодоренко знищила свій шлюб

11:47

Сильний удар по тилу ворога: ЗСУ вразили НПЗ і логістичні об'єкти окупантів

11:44

Росія в небезпеці: українські дрони змінили географію війни - Euronews

11:34

"Доньці ще не сказали": відомий актор повідомив про розлучення з дружиною

11:33

Накип зникає на очах: розкрито секрет миттєвого очищення чайника без зусильВідео

11:12

Що буде з ноутбуком, якщо він постійно підключений до мережі

10:58

Трамп пояснив, чому в нього не виходить зупинити Путіна в УкраїніВідео

10:58

В Україні тимчасово скасували графіки: коли знову почнуть вимикати світло

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти