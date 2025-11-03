Популярні продукти в Україні стрімко дешевшають: скільки це триватиме

На деякі продукти ціни стали майже, як до війни.

В Україні здешевшали овочі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Завдяки рекордному врожаю ціни на буряк, моркву та капусту впали на 5–6% у жовтні

Брак сховищ і перебої з електроенергією змушують фермерів продавати овочі дешевше

Експерти прогнозують можливе здорожчання взимку та навесні

Цієї осені українці можуть зітхнути з полегшенням: овочі борщового набору стали доступнішими. Причина - рекордний урожай, який, за словами аграріїв, перевершив торішній на 30–40%.

Проте експерти попереджають: така ситуація може бути тимчасовою. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН.

Фермери збирають рекордні врожаї

На Київщині фермер Максим Корчак ділиться результатами: з гектара буряків цьогоріч отримали до 60 тонн, тоді як торік - лише 45. Морква теж вродила рясно. Але через затяжні дощі збирати врожай почали із запізненням на місяць-півтора.

Ціни падають, але не всюди

За даними аграрних аналітиків, у жовтні ціни на овочі знизилися на 5–6% порівняно з вереснем. Найбільше подешевшала цибуля - до 8 грн/кг, а капуста коштує близько 12 грн. Водночас на столичних ринках ціни залишаються вищими: капуста, буряк і морква - по 30 грн.

Сховищ бракує, електрика нестабільна

Через відсутність сучасних овочесховищ фермери змушені продавати продукцію за зниженими цінами. Держава вже розширила програму кредитування для будівництва сховищ, адже зведення одного на 10 тис. тонн коштує близько 125 млн грн. Проблем додають і відключення електроенергії - без генераторів зберігати врожай стає складно.

Ціни можуть знову зрости

Фахівці попереджають: узимку та навесні овочі можуть подорожчати на 20–50%, залежно від якості збереженого врожаю та стану енергосистеми.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти в Україні будуть рости у ціні

Главред писав, що на полицях українських супермаркетів та ринків продовжують рости ціни не лише на молочні продукти. Українські споживачі цієї зими можуть зіткнутися з суттєвим зростанням цін на тепличні овочі.

Причина цього може стати нестабільне енергопостачання та постійне подорожчання всіх видів енергоносіїв, необхідних для обігріву теплиць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що цього року врожай гречки в Україні на 15% нижчий, ніж минулого. У зв'язку з цим можливе зростання цін на крупу через ажіотаж.

Напередодні повідомлялося, що кава деяких виробників в українських супермаркетах коштує вже більше 600 гривень. За останні пів року пачка кави подорожчала на більш як 130 гривень.

Раніше стало відомо, що після осіннього зниження цін в Україні вартість свинини досягла свого тимчасового мінімуму. Проте фахівці попереджають, що така стабільність може бути короткочасною.

