Підрив Каховської ГЕС: дамбу, ймовірно, підірвали зсередини - NYT

У NYT заявили, що Каховська ГЕС, швидше за все, була підірвана зсередини і заявили, що немає жодних шансів на незалежне розслідування катастрофи.

https://glavred.net/ukraine/podryv-kahovskoy-ges-dambu-veroyatno-vzorvali-iznutri-nyt-10476169.html Посилання скопійоване

Підрив дамби Каховської ГЕС, найімовірніше, стався зсередини - NYT / колаж Главред, фото Maxar і ua.depositphotos.com

Вибух всередині будівлі - найімовірніша причина знищення Каховської гідроелектростанції. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на експертів з техніки та боєприпасів.

За їхніми словами, "структурний збій" або атака ззовні можливі, але є "менш правдоподібними поясненнями".

Журналісти NYT зайвий раз нагадали своїй аудиторії про те, що про підрив дамби зсередини російськими окупантами відразу заявляла українська влада. А представники країни-агресора давали "суперечливі коментарі". Пізніше Кремль вустами прессекретаря диктатора Путіна Дмитра Пєскова заявив про"свідомий саботаж з боку української сторони".

Підрив Каховської ГЕС - що відомо:

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

Інші новини: