"Фламінго", "Рута" й "Нептун" уже працюють: Зеленський дав обіцянку до кінця року

Руслана Заклінська
3 листопада 2025, 20:04
Президент підтвердив застосування ракет "Фламінго" та "Рута" на фронті.
Ракета "Фламінго" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Fire Point

Ключові тези Зеленського:

  • Україна застосовує вітчизняні ракети "Фламінго", "Рута" та "Нептун"
  • До кінця року очікується масове виробництво ракет
  • До кінця осені планується виробництво дронів-перехоплювачів 600-800 шт. на добу

Україна активно застосовує на фронті крилаті ракети "Фламінго", "Рута" та "Нептун". До кінця року очікується масове виробництво ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Ми дуже непогано йдемо у виробництві наших ракет і вже сьогодні застосовуємо нові "Фламінго" та "Рута". Я вам не скажу кількість, але до кінця цього року, як я й казав, очікуємо на масове виробництво. Є також наші "Нептуни". Кількість також не скажу, скільки ми застосували. У нас є "звичайний" і є "довгий" - він також добре себе показав", - заявив глава держави.

Ще одним важливим кроком є виробництво дронів-перехоплювачів. Президент заявив, що до кінця осені Україна вироблятиме 600-800 таких дронів на добу.

Зеленський також анонсував створення двох "експортних столиць", які братимуть участь у спільному виробництві озброєння з Україною. За його словами, Берлін та Копенгаген візьмуть на себе цю роль.

Дивіться відео заяви Зеленського про вітчизняну зброю:

Президент розповів про украхнські ракети / Фото: скріншот

Чи можуть ракети "Фламінго" влаштувати блекаут у Москві - думка експерта

Блекаут у Москві - цілком реальна перспектива. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів в коментарі Главреду, що Україна має достатні сили й засоби, щоб знеструмити столицю навіть без застосування ракет Tomahawk.

Жданов зауважив, що без Tomahawk це ускладнюється через потужну ППО Москви, оскільки навколо міста є два кільця протиповітряної оборони, які непросто прорвати. Проте завдання здійсненне, особливо при одночасному використанні таких ракет, як "Фламінго", "Паляниця" та "Пекло".

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Атаки ракетою "Фламінго" - новини за темою

Як повідомляв Главред, 9 жовтня стало відомо, що Україна вперше застосувала в бойових умовах крилату ракету великої дальності FP‑5 "Фламінго", вдаривши по базі ФСБ на півночі окупованого Криму. За даними Die Welt, під час атаки випущено три ракети: дві влучили в ціль, третя впала за близько 100 м.

Також наприкінці жовтня президент Зеленський підтвердив бойове застосування ракет "Фламінго" (спільно з "Рутою"). Державне замовлення на виробництво "Фламінго" має бути виконане до кінця 2025 року. Загалом Україна переважно використовує вітчизняну зброю для ударів по стратегічних цілях РФ.

Крім цього, атака на Москву в ніч з 26 на 27 жовтня не зачепила саму столицю РФ, але була результативною в Московській області. Є повідомлення про удари дронами та ракетами "Фламінго", а також про застосування британської Storm Shadow.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

війна в Україні війна Росії та України ракетний удар Удари вглиб РФ ракета Фламінго
