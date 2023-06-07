Вода прибуває - майже дві тисячі будинків затопило - Херсонська ОВА

Олександр Прокудін повідомив про зміни на Херсонщині у зв'язку із підривом дамби ГЕС.

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На Херсонщині підтопили понад 1800 будинків / колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот: t.me/khersonskaODA

Вчора, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали дамбу ГЕС у Новій Каховці. Через підрив було зруйновано 11 з 28 прольотів.

Вода стрімко почала прибувати до житлових районів. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram повідомив про зміни на Херсонщині. Сьогодні, станом на 06:00 ранку вода затопила 1852 будинки. Вночі почало підтоплювати ще одну громаду.

"Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через руйнування дамби вода ще прибуває. За нашими підрахунками вода збільшиться в районі 1 метра протягом 20 годин. Вночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вода вчора ще не дісталась", - додав Прокудін.

Він також зазначив, що вже евакуйовано 1457 людей, з них з Корабельного району, який є одним із найбільш постраждалим, вивезли 1256. Евакуація продовжується.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

Окупанти підірвали Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Коливання від підриву відчули на Буковині у Румунії. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті.

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