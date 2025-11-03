"Сам долучився до морпіхів": на фронті загинув відомий український фотограф

Костянтин Гузенко захищав Україну з 2024 року.

https://glavred.net/stars/sam-prisoedinilsya-k-morpeham-na-fronte-pogib-izvestnyy-ukrainskiy-fotograf-10711877.html Посилання скопійоване

Костянтин Гузенко загинув на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com, Костянтин Гузенко

Ви дізнаєтесь:

На фронті загинув Костянтин Гузенко

Що відомо про його смерть

На фронті загинув відомий український фотограф Костянтин Гузенко. Про смерть митця повідомив засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко у соцмережах.

Костянтин працював інженером і оператором на телебаченні та в онлайн-медіа. У 2020 році він долучився до проєкту Ukraїner як фотограф та до 2023 року знімав експедиції по усій Україні. За словами Логвиненка, під час відряджень він не боявся їхати навіть у найнебезпечніші місця.

відео дня

Костянтин Гузенко пішов на війну добровольцем / фото: facebook.com, Костянтин Гузенко

"Ми були знайомі з Костею з 2020, тоді він долучився до Ukraїner як фотограф. Найбільше ми їздили разом на зйомки в 2022 і 2023. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди", — написав засновник проєкту.

У 2024 році Гузенко долучився до лав Морської піхоти ЗСУ. Богдан розповів, що після добровільної мобілізації він бачився з Костянтином лише декілька разів. Фотограф загинув 2 листопада.

Костянтин Гузенко - фотограф / фото: facebook.com, Костянтин Гузенко

"А тоді він сам долучився до Морпіхів. Потому ми бачились усього декілька разів, Костя заходив в гості, коли бував у Києві. Учора Костя загинув", — поділився Логвиненко.

Засновник проєкту Ukraїner висловив співчуття близьким та колегам Костянтина Гузенка та закликав допомогти його родині. Місце та дата поховання героя буде повідомлено згодом.

"Костю, дякую тобі за все, дякую тобі за тебе. Не можу повірити, що тебе більше немає. Співчуття близьким і усій спільноті Ukraїner", — написав Богдан Логвиненко.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий український співак Віктор Павлік втратив свого сина Павла п'ять років тому. Хлопець помер у віці 21 року від раку. До останнього моменту артист боровся за життя сина і робив усе, щоб полегшити його стан.

Також російські окупанти вбили брата журналіста ТСН Дмитра Святненка - Володимира "Знахаря" Святненко. Він пройшов крізь пекло на різних напрямках фронту, але загинув на плацу в глибокому тилу.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред