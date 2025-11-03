Рус
Чи "злетить" долар до 45 грн: українцям назвали новий валютний курс

Олексій Тесля
3 листопада 2025, 15:49
Олег Пендзин радить поступово виходити з гривневих інвестиційних інструментів.
Чи 'злетить' долар до 45 грн: українцям назвали новий валютний курс
З'явився новий прогноз курсу валют / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне із заяв Пендзина:

  • Гривня буде повільно девальвувати
  • Очікується курс до 43 грн за долар

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що готівковий курс долара протягом тижня залишиться на нинішньому рівні.

"Побачивши, що долар у жовтні постійно, нехай і потроху, але дорожчає, українці традиційно почали купувати більше готівкової валюти, тож курс пішов угору", - пояснив він у коментарі ТСН.

Експерт зазначає, що попит на валюту не настільки значний, а пропозиція її банками та пунктами обміну валют достатня. Тому це не дасть змоги на тижні спекулятивно підняти курс вище 42,5 грн/долар.

Він також радить поступово виходити з гривневих інвестиційних інструментів: депозитів, ОВДП, намагаючись завершити цей вихід до кінця 2025 року.

"Курсу 45 грн за долар цього року не буде. Невизначена ситуація з обсягами зарубіжної фінансової допомоги триватиме до 18 грудня, коли, нагадаю, Міжнародним валютним фондом і радою ЄС буде ухвалено рішення про надання Україні кредиту для фінансування соціальних потреб у 2026 році. Сподіваюся, що рішення виявиться позитивним. На той час гривня буде повільно девальвувати, підходячи до 43 грн за долар", - додав Пендзин.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Главред

Прогноз курсу валют: думка експерта

На думку аналітиків інвестиційної компанії ICU, нещодавнє зміцнення гривні на початку місяця не було випадковим. Воно стало наслідком продуманої політики Національного банку, який активно проводив валютні інтервенції.

Фахівці припускають, що надалі НБУ може допустити більш помітні коливання курсу, поступово переходячи до м'якої та керованої девальвації.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

