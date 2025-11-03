Рус
"Дати визначені": Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і Покровськ

Юрій Берендій
3 листопада 2025, 19:25
182
До тридцяти відсотків всіх бойових дій на фронті відбувається в Покровську, ворог масовано завдає ударів по місту КАБами, зазначив Зеленський.
Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і Покровськ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Куп'янську залишилось 60 російських військових, триває зачистка
  • Ворог готує реванш на Добропільському напрямку
  • Ситуація в Покровську складна для українських військових

Російські окупанти за останні дні не мали успіху на Покровському напрямку. У самому Покровську зосереджено до 300 російських військових, триває активна бойова робота. Паралельно з цим триває зачистка Куп’янська на Харківщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНІАН.

Коментуючи питання бойових дій в Куп'янську президент України зазначив, що в місті залишається до 60 російських окупантів.

"Йде зачистка, ми все зачистимо. В принципі дати визначені, вони були на Ставці (верховного головнокомандувача, - ред.), ділитися цією інформацією ми поки не будемо", - сказав він.

Зеленський повідомив, що ситуація на Лиманському, Краматорському та Костянтинівському напрямках залишається стабільною, хоча бої тривають. На Добропільському напрямку триває українська наступальна операція, під час якої вдалося просунутися на 2–3 кілометри.

Дивіться відео заяви Зеленського:

/ Фото: скріншот

Водночас, президент додав, що Росія втратила ініціативу на цій ділянці, але готує спробу реваншу, накопичуючи війська. У районі Покровська ворог не досяг успіху останніми днями, однак саме там відбувається до третини всіх бойових зіткнень, і половина всіх застосувань керованих авіабомб припадає на цей напрямок, що робить ситуацію надзвичайно складною для українських захисників.

Зеленський зазначив, що у Покровську наразі перебуває близько 260–300 російських військових. Загалом, за його словами, на Покровському напрямку зосереджено близько 170 тисяч російських військових.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чим може обернутись для України втрата Куп'янська - думка експерта

Як писав Главред, якщо російські війська захоплять Куп’янськ на Харківщині, це відкриє їм шлях до окупації Вовчанська, розташованого на півночі області, а також створить можливість просунутися до лінії Ізюм–Балаклія. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников.

Він зазначив, що у випадку взяття Куп’янська російські сили зможуть атакувати Вовчанськ із флангу, що значно ускладнить оборону міста.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України успішно ведуть контрнаступальні дії поблизу Добропілля на Донеччині, ззаначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю Покровську агломерацію, включно з містами Покровськ і Мирноград, до 15 листопада. Про це розповів генерал армії України Микола Маломуж.

Крім того, ситуація в Лимані на Донеччині стає дедалі складнішою — місто опинилося під загрозою повторення подій, які відбулися в Покровську. Російські війська досягли певних успіхів у спробах перерізати українські логістичні шляхи, повідомив військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Інші новини:

Про персону: Богдан Мірошников

Блогер, військовий кореспондент.

Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини.

Зараз живе в Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Купянск Покровськ Фронт
"Дати визначені": Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і Покровськ

