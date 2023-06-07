Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС: коливання відчули на Буковині

6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. У Кремлі звинувачують Україну, але докази вченого доводять інше.

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Коливання від підриву ГЕС було чутно на Буковині / колаж: Главред, фото: twitter/rrichcord, Telegram-канали

6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Вчений Річард Кортадо пояснив, чому не варто вірити у теорію про те, що Каховська ГЕС піддалася саморуйнуванню або її обстріляли. Для цього він навів наочні дані.

Фізик Річарда Кортадо у Twitter повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. Сталося це з похибкою близько у 5 хвилин. Йдеться про час 02:50 - на цей же час вказує офіційна українська влада.

Вибух Каховської ГЕС зафіксували на магнітометрі / скріншот: twitter/rrichcord

Фізик зауважив, що Центрально-Східноєвропейська інфразвукова мережа (CEEIN) також підтвердила інфразвукове виявлення вибуху на ГЕС. Реєстрація відбулася в районі Буковини. І вона, за словами фізика, "узгоджується з 30-хвилинним ходом сигналу магнітної аномалії".

"Очевидно, що я дивився раніше, ніж основний вибух. Однак, я вважаю, що на дамбі мала бути низка підготовчих вибухів, перш ніж пролунав основний вибух", - додає фізик.

Він також звернув увагу, що була ціла серія "синхронізованих за часом вибухів". Вони пролунали за кілька годин до основного підриву Каховської ГЕС.

Коливання зафіксували у Буковинському районі / скріншот: twitter/rrichcord

Дивіться відео про те, як окупанти підірвали Каховську ГЕС:

Окупанти підірвали Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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