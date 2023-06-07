Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС: коливання відчули на Буковині

6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.
Вчений Річард Кортадо пояснив, чому не варто вірити у теорію про те, що Каховська ГЕС піддалася саморуйнуванню або її обстріляли. Для цього він навів наочні дані.
Фізик Річарда Кортадо у Twitter повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. Сталося це з похибкою близько у 5 хвилин. Йдеться про час 02:50 - на цей же час вказує офіційна українська влада.
Фізик зауважив, що Центрально-Східноєвропейська інфразвукова мережа (CEEIN) також підтвердила інфразвукове виявлення вибуху на ГЕС. Реєстрація відбулася в районі Буковини. І вона, за словами фізика, "узгоджується з 30-хвилинним ходом сигналу магнітної аномалії".
"Очевидно, що я дивився раніше, ніж основний вибух. Однак, я вважаю, що на дамбі мала бути низка підготовчих вибухів, перш ніж пролунав основний вибух", - додає фізик.
Він також звернув увагу, що була ціла серія "синхронізованих за часом вибухів". Вони пролунали за кілька годин до основного підриву Каховської ГЕС.
Дивіться відео про те, як окупанти підірвали Каховську ГЕС:
Окупанти підірвали Каховську ГЕС
6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.
У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).
Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.
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