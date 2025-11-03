Дизель і бензин "візьмуть розгін": експерт озвучив нові ціни на АЗС

Нові економічні фактори формують сценарій, що може змінити ситуацію на заправках.

Українські водії можуть знову відчути зміни на цінниках АЗС / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні прогнозують зростання цін на дизель і бензин до кінця листопада

Дефіцит пального в Європі впливає на український ринок

Санкції та обмеження імпорту створюють ризик подорожчання

До кінця листопада ціни на пальне в Україні можуть зрости: дизель — на 2–3 гривні, бензин — на 1–2 гривні за літр. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

"Прогнози справа невдячна, але я бачу плюс 2 або навіть 3 гривні по дизелю та плюс 1–2 гривні по бензину. Навіть попри "дику" маржу, трейдери зупинятися в зростанні не будуть", — зазначив експерт. відео дня

Причини подорожчання

За словами Льоушкіна, на зростання цін впливають дефіцит палива у Європі після введення 19-го пакету санкцій проти Росії та українські обмеження на імпорт палива російського походження.

"Ресурсу не вистачає, особливо дизеля. Його не можна фізично взяти, ми самі собі заборонили купувати там, де він є. А привезти його звідти, де він теж є, і де ми собі не заборонили, ми зможемо не раніше кінця листопада, але це ще не факт, що так просто вдасться", — пояснив він.

Як пише enkorr, на початку жовтня імпорт дизеля з Румунії різко скоротився, ймовірно, через неофіційні обмеження на постачання з порту Констанца.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Інші фактори впливу

Крім того, експерт звернув увагу, що додатковим чинником зростання стане зменшення попиту на пальне в "низький сезон" та підвищення акцизів із 1 січня.

"Усі йдемо в низький сезон, пролив у всіх падатиме, а собівартість наливу літра в бак зростатиме. А ще на горизонті акцизи нові. Тож через пару місяців за дизель 65 гривень та бензин п’ятий по 70 із лишком — цілком реальна історія", — підсумував Льоушкін.

Інші новини для автолюбителів

Як повідомляв Главред, в Україні хочуть запровадити систему штрафних балів для водіїв, подібну до тієї, що діє у країнах ЄС. За цією системою порушники ПДР отримуватимуть штрафні бали за перевищення швидкості, неправильне паркування, створення аварійних ситуацій та інші порушення. Якщо балів накопичиться багато, водія можуть позбавити посвідчення.

Крім того, патрульні нагадали, що водії мають право паркувати легкові автомобілі та мотоцикли на тротуарах, але за однієї важливої умови - для руху пішоходів має залишатися не менше 2 метрів.

Нагадаємо, що з настанням холодів водії все частіше шукають способи швидко очистити лобове скло від льоду. Блогерка Стефані МакКвін перевірила один популярний спосіб на власному авто.

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

