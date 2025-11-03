Рус
М’ясокомбінат замість моргу: росіяни завалені тілами своїх військових на Покровському напрямку

Дар'я Пшеничник
3 листопада 2025, 16:08
Окупанти використовують м’ясокомбінат у тимчасово захопленому селищі Мангуш Донецької області.

Большие потери россиян на Покровском направление
Сили оборони України продовжують завдавати ворогу великих втрат / Колаж: Главред, фото: АТЕШ, УНІАН

Основне:

  • Російські військові використовують м’ясокомбінат у Мангуші як морг
  • Система тилового забезпечення РФ паралізована
  • Лише за добу 3 листопада Росія втратила понад 1100 солдатів

У тимчасово окупованому селищі Мангуш на Донеччині російські війська перетворили місцевий м’ясокомбінат на імпровізований морг.

За даними партизанського руху "Атеш", саме там наразі зберігають тіла ліквідованих окупантів, які загинули на Покровському напрямку.

Причиною такого рішення стала повна неспроможність тилової логістики РФ - морги переповнені, а транспортування тіл у глибокий тил заблоковане через масштабні втрати. За словами партизанів серед російських військових, потік загиблих із районів Покровська та Мирнограда виявився настільки великим, що командування змушене шукати нестандартні рішення.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, лише за останню добу - 3 листопада - Росія втратила близько 1160 солдатів. Загальна кількість убитих і поранених у лавах армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже сягнула приблизно 1 144 830 осіб.

У "Атеш" наголошують: використання м’ясокомбінату як моргу - це не лише свідчення логістичного колапсу, а й доказ того, що Кремль намагається приховати реальні масштаби втрат. Партизани продовжують фіксувати подібні факти, щоб донести правду до світової спільноти.

Покровськ / Інфографика: Главред

Чим обернеться для України втрата Покровська

У матеріалі CNN зазначили, що якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим містом, захопленим російськими військами з часу взяття Бахмута в травні 2023 року. Покровськ є важливим вузлом автомобільних і залізничних шляхів, і його захоплення наблизить російські війська до Краматорська та Костянтинівки в промисловому поясі Донецька.

Ситуація в Покровську - останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін поставив завдання окупантам захопити Покровську агломерацію та просунутися на Краматорськ до 15 листопада. Генерал армії України Микола Маломуж розповів, що Кремль перекидає додаткові сили (понад 17 тис.) і намагається перерізати логістику ЗСУ.

Також операція українських сил із зачистки півночі Покровська триває, повідомив 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Оборонцям вдалося зупинити просування окупантів і не допустити перерізання дороги між Покровськом і Родинським.

Як повідомляв Главред, Росія відвела з Покровського напрямку 155-ту бригаду морської піхоти, яка раніше воювала в Сирії та на Київщині. За словами штаб-сержанта ЗСУ Олександра Вовка, 155-та бригада зазнала великих втрат і стала небоєздатною.

Ще важливі новини щодо ситуації на фронті:

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Що буде з ноутбуком, якщо він постійно підключений до мережі

10:58

Трамп пояснив, чому в нього не виходить зупинити Путіна в УкраїніВідео

10:58

В Україні тимчасово скасували графіки: коли знову почнуть вимикати світло

