Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм

Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.

Україну атакувала сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Україну раптово накрила неймовірно сильна магнітна буря. Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Нещодавно країна була під впливом сильної бурі. Тоді вона трималася на рівні 5-6 балів. Ця магнітна буря була неймовірно затяжною. Через постійні спалахи на Сонці Україну щодня "трусив" шторм.

Незабаром магнітна буря закінчилася. Однак через дуже короткий час Україна знову опинилася під впливом геомагнітного шторму. 27 жовтня потужність магнітної бурі раптово зросла до 6-зти балів. На цьому рівні вона тривала до 31 жовтня. Пізніше вона опустилася до 4 балів.

Очікувалося, що магнітна буря піде на спад. Однак вона вдарила з новою силою. Удень 1 листопада потужність магнітної бурі зросла до шести балів. На такому ж рівні вона протрималася і 2 листопада, а наступного дня опустилася до п'яти балів.

Україну атакувала сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу С і М. Повідомляється, що 3 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 5 сонячних плям.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", - ідеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

