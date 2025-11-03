Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
3 листопада 2025, 19:05
166
Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря
Україну атакувала сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну раптово накрила неймовірно сильна магнітна буря. Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Нещодавно країна була під впливом сильної бурі. Тоді вона трималася на рівні 5-6 балів. Ця магнітна буря була неймовірно затяжною. Через постійні спалахи на Сонці Україну щодня "трусив" шторм.

відео дня

Незабаром магнітна буря закінчилася. Однак через дуже короткий час Україна знову опинилася під впливом геомагнітного шторму. 27 жовтня потужність магнітної бурі раптово зросла до 6-зти балів. На цьому рівні вона тривала до 31 жовтня. Пізніше вона опустилася до 4 балів.

Очікувалося, що магнітна буря піде на спад. Однак вона вдарила з новою силою. Удень 1 листопада потужність магнітної бурі зросла до шести балів. На такому ж рівні вона протрималася і 2 листопада, а наступного дня опустилася до п'яти балів.

магнітна буря
Україну атакувала сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу С і М. Повідомляється, що 3 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 5 сонячних плям.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", - ідеться в повідомленні.

Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

19:51Україна
Україну накриє різке похолодання: названо області, де вируватиме потужний шторм

Україну накриє різке похолодання: названо області, де вируватиме потужний шторм

19:39Синоптик
"Дати визначені": Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і Покровськ

"Дати визначені": Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і Покровськ

19:25Війна
Реклама

Популярне

Більше
Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по закону

Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по закону

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Останні новини

19:51

Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

19:45

Як підготувати сад до зими: сім осінніх помилок, які можуть згубити рослиниВідео

19:41

Багато хто робить помилку: два хитрі правила, як прати тюль

19:39

Дарвін би здивувався: чому успішні люди обирають життя без дітей

19:39

Україну накриє різке похолодання: названо області, де вируватиме потужний шторм

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
19:31

Як прогріти салон авто за лічені хвилини - допоможуть дві "забуті" кнопкиВідео

19:25

"Дати визначені": Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і ПокровськВідео

19:10

Як Сили оборони України на місяці випиляли цілу російську галузьПогляд

19:05

Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм

Реклама
18:49

Сирський повідомив про успішний контрнаступ на Донеччині - що відомо

18:46

Дизель і бензин "візьмуть розгін": експерт озвучив нові ціни на АЗС

18:46

Змови та бунти: чому в Туреччині страчували за вживання кави

18:39

Військовий експерт заявив, що РФ буде намагатися відкрити новий напрямок на фронті

18:12

Не доведеться навіть бруднити руки: лайфхак, як швидко приготувати тюфтельки

18:10

"Вибачаюсь" не працює: мовознавці пояснили, як правильно просити вибачення

18:00

Єврокомісія представить звіт про прогрес України на шляху до ЄС: чого очікувати

17:56

Куди підуть росіяни після окупації Покровська - названо основні напрямки

17:47

ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операціїВідео

17:44

На смак як бабусині: рецепт лінивих пиріжків з яйцем і цибулею без ліпки

17:27

Професія мрії чи пастка: як правильно обрати спеціальність у закордонному університеті

Реклама
17:27

Популярні продукти в Україні стрімко дешевшають: скільки це триватиме

16:59

У мережі з'явився Акт ревізії "Укренерго" часів Кудрицького: аудитори знайшли мільйонні премії та мільярдні збитки

16:56

Причина, про яку знають одиниці: навіщо білити дерева восени

16:55

Євробачення 2026: три країни-сусіди України оголосили про повернення на конкурсВідео

16:51

У кіно з 15 січня: зʼявився офіційний тизер романтичної комедії "Випробувальний термін" з Кузнєцовою, Парастаєвим і Довженком у головних роляхВідео

16:48

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

16:38

Розвідники знищили важливі об'єкти російської ППО в Криму: деталі операціїВідео

16:36

Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

16:29

Дешево і геніально: чому українці обрали солому, а не дерево

16:08

М’ясокомбінат замість моргу: росіяни завалені тілами своїх військових на Покровському напрямку

15:49

Чи "злетить" долар до 45 грн: українцям назвали новий валютний курс

15:48

Губи в губи: палкий поцілунок Могилевської та Козловського розбурхав МережуВідео

15:43

"Сам долучився до морпіхів": на фронті загинув відомий український фотограф

15:33

Чому в другій за величиною країні світу живе так мало людей: таємниця Канади

15:29

Пройшов крізь пекло фронту, а загинув на плацу: ракета вбила брата відомого журналістаВідео

15:17

Існує загроза оточення ЗСУ: експерт розкрив реальний стан справ в Покровську

14:58

Путінським окупантам дали новий термін захоплення Донецької області - ЗМІ

14:52

Втрачені біблійні тексти: що насправді розповідають Кумранські рукописи

14:32

Росіян "стирають у порошок": ДШВ перекидають резерви й зачищають Покровськ

14:26

Не буде похибки: як правильно зважувати продукти на вагах

Реклама
14:15

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

14:03

Справжній вибух смаку: традиційний салат "Олів'є" по-новому

13:56

Україна отримала від Британії нову партію ракет Storm Shadow - Bloomberg

13:55

Морози і дощі зірвуть "бабине літо" - коли в Україну прийде різке похолодання

13:49

"Скільки можна плакати" зірка Жіночого кварталу емоційно відповіла на хейт

13:48

Цінники раптово змінили: в Україні шалено подорожчали раніше доступні продукти

13:47

Невідомий лайфхак СРСР: навіщо емальованому посуду робили чорний обідок

13:33

"Окупували" багато дерев: у Києві помітили незвичайних комах

13:32

"Ми не можемо придушити такі Шахеди": "Флеш" зробив неочікувану заяву

13:27

Ексведучий "Орла і Решки" вдруге стане батьком - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти