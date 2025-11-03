З чіткими термінами служби: МО України анонсувало нові контракти для військових

Уряд і Міноборони готують законодавчі зміни для забезпечення стабільності та підтримки військових.

https://glavred.net/war/s-chetkimi-srokami-sluzhby-mo-ukrainy-anonsirovalo-novye-kontrakty-dlya-voennyh-10712036.html Посилання скопійоване

Міністерство оборони запроваджує нові контракти для військових / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

МО розробляє нові контракти для військових від 1 до 5 років

Для контрактів 2–5 років передбачена річна відстрочка від мобілізації

Планується підвищення виплат та розширений соціальний пакет

Міністерство оборони за дорученням Президента Володимира Зеленського розпочало роботу над новими типами контрактів для військових та відповідними змінами до законодавства.

"Головна новація - це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту", — повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram. відео дня

За його словами, після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці, як ті, хто вже служить, так і нові військовослужбовці.

Нові договори передбачатимуть збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання та розширений соціальний пакет.

"Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти — це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", — додав Шмигаль.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними польської прикордонної служби, протягом двох місяців після послаблення правил виїзду з України країну залишили майже 100 тисяч чоловіків призовного віку. Про це повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, що ввечері, 30 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та дії правового режиму воєнного стану ще на 90 днів.

Крвм того, у Верховній Раді готують законодавчі зміни, які передбачатимуть арешт майна та банківських рахунків осіб, що ухиляються від служби або самовільно залишають військові частини. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" та член комітету з нацбезпеки й оборони Руслан Горбенко.

Читайте також:

Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред