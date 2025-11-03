Існує загроза оточення ЗСУ: експерт розкрив реальний стан справ в Покровську

Коваленко зазначив, що ворожі ДРГ по 2-4 особи інфільтруються у цивільному одязі.

Ситуація в Покровську / Колаж: Главред, фото: 23 окрема механізована бригада

Ключові тези Коваленка:

Оточення Покровська наразі немає, заяви РФ недостовірні

Загроза оточення ЗСУ існує

ДРГ по 2-4 особи інфільтруються у місто

Загроза оточення українських військ у районі Покровська існує, але наразі його немає. Твердження росіян про нібито оточення міста - недостові. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Усі заяви російських пропагандистів про те, що Покровськ уже оточений, не відповідають дійсності. Оточення Покровська зараз немає. Втім, повторюся, така загроза існує", - зазначив він. відео дня

Коваленко пояснив, що російські підрозділи намагаються просуватися через Червоний Лиман і Родинське в напрямку північної частини Покровська. Однак, за його словами, такий рух "дещо суїцидальний", бо тиждень тому Сили оборони провели зачистки в Сухецькому, Суворовому та Федорівці. Саме контроль над Федорівкою та Разіним дає українським захиснкам можливість відрізати ворожий клин і оточити противника, як це вже траплялося раніше в районі Добропілля.

"Тож якщо противник продовжить рух на Червоний Лиман, він може опинитися в зоні оточення", - наголосив експерт.

Що відбувається у Покровську

Водночас ситуація всередині самого Покровська, за оцінкою Коваленка, залишається важкою. Російські окупанти мають дві зони контролю, які вони використовують для інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у місто - у Південному мікрорайоні (вулиці Привільна, Ювілейна) та поблизу Лазурного мікрорайону.

"Тобто у росіян безпосередньо в самому Південному мікрорайоні є зони контролю. Особливо негативним є те, що росіяни контролюють місця накопичення і концентрації, а це, як правило, дитячі садочки, школи, лікарні тощо. Якраз у мікрорайоні Південний вони контролюють дитячий садочок "Росинка" та "Ластівка", а також школу №2. Саме в цій зоні вони накопичуються та інфільтруються невеликими групами по вулиці Європейській через М-30 в саме місто", - розповів Коваленко.

За його словами, ДРГ зазвичай рухаються групами по 2-4 особи, часто переодягненими у цивільний одяг, аби ускладнити їхню ідентифікацію. Їхня мета - не прямі боєзіткнення з Силами оборони України, а розосередження та інфільтрація по місту.

"Якраз для цього вони і рухаються невеликими групами, а не пруть штурмовими ротами з гаслами "За Путина! За Родину!". Вони уникають вступу у боєзіткнення", - додав оглядач.

Коваленко зауважив, що ще одна небезпечна складова - активне використання FPV-дронів. На них встановлюють мінімальний боєзаряд і потужні батареї, щоб безперервно патрулювати вулиці й виявляти вогневі точки Сил оборони.

"Це робиться не тільки для того, щоб це координувати, давати геолокації, наводити артилерію та уражати об’єкти, але й для того, щоб їхні диверсійні групи обходили ці локації, аби не було прямого боєзіткнення. Тому росіяни мають інфільтрацію таких груп майже по всьому Покровську. І їх дуже важко виявляти", - пояснив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чим обернеться для України втрата Покровська

У матеріалі CNN зазначили, що якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим містом, захопленим російськими військами з часу взяття Бахмута в травні 2023 року. Покровськ є важливим вузлом автомобільних і залізничних шляхів, і його захоплення наблизить російські війська до Краматорська та Костянтинівки в промисловому поясі Донецька.

Ситуація в Покровську - останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін поставив завдання окупантам захопити Покровську агломерацію та просунутися на Краматорськ до 15 листопада. Генерал армії України Микола Маломуж розповів, що Кремль перекидає додаткові сили (понад 17 тис.) і намагається перерізати логістику ЗСУ.

Також операція українських сил із зачистки півночі Покровська триває, повідомив 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Оборонцям вдалося зупинити просування окупантів і не допустити перерізання дороги між Покровськом і Родинським.

Як повідомляв Главред, Росія відвела з Покровського напрямку 155-ту бригаду морської піхоти, яка раніше воювала в Сирії та на Київщині. За словами штаб-сержанта ЗСУ Олександра Вовка, 155-та бригада зазнала великих втрат і стала небоєздатною.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

