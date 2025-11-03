Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

Енергетики повідомляють про можливі коригування часу та обсягів обмежень залежно від ситуації в системі.

Укренерго попереджає про графіки відключень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основне:

В Україні тривають погодинні відключення електроенергії

Обмеження введені через наслідки ракетно-дронових атак

Відключення відбуватимуться 08:00–11:00 та 15:00–22:00

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень заплановані і на вівторок, 4 листопада, повідомляє Укренерго.

За даними компанії, у низці регіонів запроваджуються тимчасові заходи через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетики.

Графіки відключень та обмеження потужності

Графіки відключень передбачаються з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00, обсягом від 0,5 до 1,5 черги Для промислових споживачів обмеження потужності діятимуть у ті ж години.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – наголосили в Укренерго.

Також відключення будуть діяти для промислових споживачів з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

У компанії також зазначили, що час та обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації, тож мешканців закликають стежити за офіційною інформацією обленерго у своїх регіонах.

Експертна оцінка ризику блекаутів

Енергетичний експерт Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", оцінює стан української енергосистеми восени та взимку та дає прогноз щодо ризику блекаутів.

За його словами, Росія змінила тактику ударів, зосередившись на локальних об’єктах енергетики у прикордонних та прифронтових регіонах. Під підвищеним ризиком залишаються Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

Водночас, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що мешканці Києва можуть днями сидіти без світла.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

