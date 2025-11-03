Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

Дар'я Пшеничник
3 листопада 2025, 19:51
801
Енергетики повідомляють про можливі коригування часу та обсягів обмежень залежно від ситуації в системі.
Графики отключений
Укренерго попереджає про графіки відключень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основне:

  • В Україні тривають погодинні відключення електроенергії
  • Обмеження введені через наслідки ракетно-дронових атак
  • Відключення відбуватимуться 08:00–11:00 та 15:00–22:00

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень заплановані і на вівторок, 4 листопада, повідомляє Укренерго.

відео дня

За даними компанії, у низці регіонів запроваджуються тимчасові заходи через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетики.

Графіки відключень та обмеження потужності

Графіки відключень передбачаються з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00, обсягом від 0,5 до 1,5 черги Для промислових споживачів обмеження потужності діятимуть у ті ж години.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – наголосили в Укренерго.

Також відключення будуть діяти для промислових споживачів з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

У компанії також зазначили, що час та обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації, тож мешканців закликають стежити за офіційною інформацією обленерго у своїх регіонах.

Експертна оцінка ризику блекаутів

Енергетичний експерт Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", оцінює стан української енергосистеми восени та взимку та дає прогноз щодо ризику блекаутів.

За його словами, Росія змінила тактику ударів, зосередившись на локальних об’єктах енергетики у прикордонних та прифронтових регіонах. Під підвищеним ризиком залишаються Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

Водночас, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що мешканці Києва можуть днями сидіти без світла.

Ще важливі новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Укренерго Україна відключення світла
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Фламінго вже летять по росіянах - який "реванш" готує Кремль та чого чекати українцям

    Фламінго вже летять по росіянах - який "реванш" готує Кремль та чого чекати українцям

    21:15Війна
    Росія вдарила по базуванню українських військ - ДБР почало розслідування

    Росія вдарила по базуванню українських військ - ДБР почало розслідування

    20:57Війна
    "Фламінго", "Рута" й "Нептун" уже працюють: Зеленський дав обіцянку до кінця року

    "Фламінго", "Рута" й "Нептун" уже працюють: Зеленський дав обіцянку до кінця року

    20:04Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

    Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

    Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по закону

    Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по закону

    Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

    Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

    Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - зрив, Козлам - помилки

    Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - зрив, Козлам - помилки

    Останні новини

    21:50

    "Початок вилазити": мама 24-річної дівчини Ступки повстала проти їхнього роману

    21:44

    "Дрони і ракети по Рубльовці": розкрито справжню ціль ударів України по Москві

    21:36

    Орбан готує "енергетичну угоду" для Трампа: в ЗМІ дізналися, що вона передбачає

    21:19

    Ви самі притягнете до себе біду: прикмети, які не можна порушувати у свято 4 листопада

    21:15

    Фламінго вже летять по росіянах - який "реванш" готує Кремль та чого чекати українцямВідео

    Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
    20:57

    Росія вдарила по базуванню українських військ - ДБР почало розслідування

    20:52

    Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

    20:32

    Навіщо заморожувати хліб: експертка назвала неочікувані переваги

    20:04

    "Фламінго", "Рута" й "Нептун" уже працюють: Зеленський дав обіцянку до кінця рокуВідео

    Реклама
    19:51

    Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

    19:45

    Як підготувати сад до зими: сім осінніх помилок, які можуть згубити рослиниВідео

    19:41

    Багато хто робить помилку: два хитрі правила, як прати тюль

    19:39

    Дарвін би здивувався: чому успішні люди обирають життя без дітей

    19:39

    Україну накриє різке похолодання: названо області, де вируватиме потужний шторм

    19:32

    Прокуратура та Верховний Суд знищують гарантії права на апеляційне оскарження, - експерт розповів деталі

    19:31

    Як прогріти салон авто за лічені хвилини - допоможуть дві "забуті" кнопкиВідео

    19:25

    "Дати визначені": Зеленський заінтригував заявою про Куп'янськ і ПокровськВідео

    19:10

    Як Сили оборони України на місяці випиляли цілу російську галузьПогляд

    19:05

    Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм

    18:49

    Сирський повідомив про успішний контрнаступ на Донеччині - що відомо

    Реклама
    18:46

    Дизель і бензин "візьмуть розгін": експерт озвучив нові ціни на АЗС

    18:46

    Змови та бунти: чому в Туреччині страчували за вживання кави

    18:39

    Військовий експерт заявив, що РФ буде намагатися відкрити новий напрямок на фронті

    18:12

    Не доведеться навіть бруднити руки: лайфхак, як швидко приготувати тюфтельки

    18:10

    "Вибачаюсь" не працює: мовознавці пояснили, як правильно просити вибачення

    18:00

    Єврокомісія представить звіт про прогрес України на шляху до ЄС: чого очікувати

    17:56

    Куди підуть росіяни після окупації Покровська - названо основні напрямки

    17:47

    ВМС атакували елітний підрозділ РФ у Чорному морі - подробиці зухвалої операціїВідео

    17:44

    На смак як бабусині: рецепт лінивих пиріжків з яйцем і цибулею без ліпки

    17:27

    Професія мрії чи пастка: як правильно обрати спеціальність у закордонному університеті

    17:27

    Популярні продукти в Україні стрімко дешевшають: скільки це триватиме

    16:59

    У мережі з'явився Акт ревізії "Укренерго" часів Кудрицького: аудитори знайшли мільйонні премії та мільярдні збитки

    16:56

    Причина, про яку знають одиниці: навіщо білити дерева восени

    16:55

    Євробачення 2026: три країни-сусіди України оголосили про повернення на конкурсВідео

    16:51

    У кіно з 15 січня: зʼявився офіційний тизер романтичної комедії "Випробувальний термін" з Кузнєцовою, Парастаєвим і Довженком у головних роляхВідео

    16:48

    Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

    16:38

    Розвідники знищили важливі об'єкти російської ППО в Криму: деталі операціїВідео

    16:36

    Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

    16:29

    Дешево і геніально: чому українці обрали солому, а не дерево

    16:08

    М’ясокомбінат замість моргу: росіяни завалені тілами своїх військових на Покровському напрямку

    Реклама
    15:49

    Чи "злетить" долар до 45 грн: українцям назвали новий валютний курс

    15:48

    Губи в губи: палкий поцілунок Могилевської та Козловського розбурхав МережуВідео

    15:43

    "Сам долучився до морпіхів": на фронті загинув відомий український фотограф

    15:33

    Чому в другій за величиною країні світу живе так мало людей: таємниця Канади

    15:29

    Пройшов крізь пекло фронту, а загинув на плацу: ракета вбила брата відомого журналістаВідео

    15:17

    Існує загроза оточення ЗСУ: експерт розкрив реальний стан справ в Покровську

    14:58

    Путінським окупантам дали новий термін захоплення Донецької області - ЗМІ

    14:52

    Втрачені біблійні тексти: що насправді розповідають Кумранські рукописи

    14:32

    Росіян "стирають у порошок": ДШВ перекидають резерви й зачищають Покровськ

    14:26

    Не буде похибки: як правильно зважувати продукти на вагах

    Новини України
    Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
    Новини шоу бізнесу
    Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
    Економіка
    Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
    Рецепти
    Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
    Цікаве
    Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
    Привітання
    З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

    © 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти