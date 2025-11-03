Сирський повідомив про успішний контрнаступ на Донеччині - що відомо

Сирський повідомив про успішне просування українських військ на Добропільському напрямку та залучення додаткових сил і техніки.

Сирський повідомив про успішний контрнаступ / Колаж: Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Сили оборони України мають нові успіхи на Добропільському напрямку

Тиск в районі Добропілля не дає росіянам сконцентрувати сили на Покровську

Сили оборони України проводять успішні контрнаступальні операції в районі Добропілля Донецької області. За минулу добу українським захисникам вдалось просунутись вперед. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в Telegram.

Сирський повідомив, що особисто працює на Донеччині, у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, де заслухав доповіді командирів щодо ситуації та потреб підрозділів.

Основну увагу приділено забезпеченню логістики та діям штурмових груп у міській забудові.

За його словами, війська посилюють додатковими силами, технікою та безпілотниками, що дозволяє нарощувати тиск на Добропільському напрямку, продовжувати зачистку територій від російських військ і не дає ворогу можливості зосередити сили в районі Покровська.

"Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника. Бойова робота зі знищення окупантів триває", - повідомив Сирський.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Куди росіяни можуть піти після окупації Покровська - думка експерта

Як писав Главред, думаю, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що у випадку захоплення Покровська для російських військ найдоцільнішим напрямком подальшого наступу стане Добропілля.

Він зауважив, що, попри можливу непередбачуваність дій ворога, з точки зору військової логіки саме цей напрямок є найбільш обґрунтованим.

За словами експерта, після Покровська росіяни, ймовірно, спробують просунутися в бік Добропілля та водночас відкриють новий напрямок наступу на Дружківку.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у разі захоплення Покровська російські війська зможуть розвинути наступ одразу в кількох напрямках, зокрема, у бік Дніпропетровської області, Добропілля та Слов’янсько-Краматорської агломерації. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За даними ЗМІ, Донецька область і надалі залишатиметься головним осередком бойових дій узимку. Кремль встановив для своїх військ новий термін — захопити всю область до кінця лютого 2026 року.

Водночас, як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), російські окупанти, окрім Покровська, спрямували основні зусилля на штурм Мирнограда. При цьому тиск у районі Костянтинівки помітно зменшився.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

