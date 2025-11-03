Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 4 листопада
- Що не можна робити 4 листопада
- Народні прикмети і традиції
У вівторок, 4 листопада, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Іоанникія Великого. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 4 листопада
Іоанникій Великий народився близько 752 року у Віфінії (Мала Азія) в простій, побожній, але незаможній родині. В юності він пас худобу і вирізнявся природною скромністю і працьовитістю. Через брак освіти він довго залишався неписьменним, проте його духовна проникливість і внутрішня побожність стали основою його майбутньої святині.
У молодому віці Іоанікій служив в армії імперії і прославився мужністю та чесністю. Однак тягар війни і суєта земної слави спрямували його серце на інший шлях - шлях повного зречення.
Покинувши військову службу, він обрав чернече життя в Маврівунтському монастирі. Там же, навчившись читати і писати, він розкрив для себе силу Псалтиря і богословської літератури. Утвердившись у суворій дисципліні та безперервній молитві, він незабаром вирушив у пустелю, щоб присвятити себе усамітненому подвигу.
Преподобний понад п'ятдесят років провів у повній самоті на горі Олімп у Віфінії. Його життя було зразком добровільної убогості, фізичної стриманості та безперестанної молитви. Харчування його було мінімальним, сон дуже коротким, а всі сили він віддавав духовному вдосконаленню.
Саме в цей період Іоанник став широко відомий як подвижник великої сили духу. Існують численні свідчення про його прозорливість, зцілення, визволення людей від біснування та підтримку тих, хто перебував у печалі та життєвих випробуваннях.
Наприкінці життя Іоанникій дедалі більше часу проводив у молитві за мир у Церкві та за благополуччя людей, які приходили за його благословенням. Він відійшов до Господа 4 листопада 846 року, залишивши після себе глибоку духовну спадщину і численні свідоцтва про сяйні чудеса, що супроводжували його служіння.
Що не можна робити 4 листопада
- Не варто сваритися, лихословити - сварка цього дня "приверне" розлад на довгий час.
- Не слід тяжко працювати - це день тиші, стриманості та молитви.
- Забороняється ухвалювати поспішні рішення - Іоанник застеріг від необачних дій та імпульсивних рішень.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясний день - до холодної та сухої зими;
- хмарно або туман - чекайте тепло до кінця осені;
- дув теплий вітер - буде пізня і м'яка зима;
- пішов перший сніг - зима скоро настане;
- почути воронові крики - до негоди;
- зоряна ніч - чекайте морозів.
Іменини 4 листопада
Які завтра іменини: Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон, Степан.
Талісманом людини, народженої 4 листопада, є хризоліт. З давніх часів існувало переконання, що цей камінь слугує надійним оберегом від усякої темної сили, а його енергетика здатна відганяти недобрі духи й очищати простір від усього зла.
