Виплати за народження дитини значно підвищать: Рада ухвалила законопроєкт

Відомо, які розміри допологової та післяпологової допомоги передбачені.

https://glavred.net/ukraine/vyplaty-za-rozhdenie-rebenka-stanut-bolshe-rada-prinyala-zakonoproekt-10712579.html Посилання скопійоване

Нові виплати за народження дитини / колаж: Главред, фото: t.me/verkhovnaradaukrainy, pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13532

Він передбачає збільшення одноразової допомоги при народженні дитини

Підвищені виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року

У середу, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини в Україні до 50 тисяч гривень. Про це повідомив народний депутат, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев у Telegram.

Відомо, що метою законодавчої ініціативи є підтримка сімей у допологовий, післяпологовий та ранній періоди догляду за дитиною, а також стимулювання народжуваності та поєднання батьківства з професійною зайнятістю.

відео дня

Згідно з ухваленим законопроєктом №13532, підвищені виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Законопроєктом також встановлено розміри допологової та післяпологової допомоги на 2026 рік:

7 000 грн - допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб.

50 000 грн - одноразова допомога при народженні дитини.

"Пакунок малюка" - одноразова натуральна допомога або грошова компенсація на вибір батьків.

7 000 грн - допомога для догляду за дитиною до 1 року (виплачуватиметься також дітям, народженим у 2025 році, яким ще не виповнився рік).

8 000 грн - програма "єЯсла" для догляду за дитиною від 2 до 3 років у разі працевлаштування матері чи іншого законного представника.

Для дітей з інвалідністю передбачено підвищувальний коефіцієнт 1,5 при визначенні розміру допомоги.

8 000 грн - програма "єСадок", грошова допомога для догляду за дитиною від 4 до 6 років у разі відсутності місця у комунальних дитсадках (з 2028 року).

5 000 грн - одноразова допомога "пакунок школяра" для учнів перших класів.

На скільки виросли виплати

Міністр оборони України, експрем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що законопроєкт передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Він також говорив, що цей закон допоможе суттєво збільшити виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Така виплата становила менше ніж 1000 гривень, але після ухвалення закону вже складає 7000 гривень на місяць.

Виплати - останні новини України

Главред раніше розповідав, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Вона має почати діяти вже в грудні цього року. У новому пакеті збережеться формат прямої грошової підтримки, подібний до торішньої програми. Українці зможуть отримати кошти, які можна буде витратити на найнеобхідніше - комунальні послуги, ліки, продукти або інші базові потреби.

Відомо, що кожен громадянин зможе отримати по 1000 гривень, а вразливі категорії громадян - по 6500 гривень. Це передбачено новою програмою одноразової грошової допомоги від держави.

Крім того, в "Укрзалізниці" поділилися деталями щодо нової програми "УЗ-3000", згідно з якою всі українці зможуть отримати безоплатні 3000 кілометрів на подорожі залізницею.

Читайте також:

Про персону: Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред