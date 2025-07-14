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50 тис. грн за народження дитини в Україні: Кабмін озвучив важливе рішення

Даяна Швець
14 липня 2025, 13:44
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Одноразова виплата при народженні дитини зросте з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.
50 тис. грн за народження дитини в Україні: Кабмін озвучив важливе рішення
Що отримають батьки новонароджених/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Denys_Smyhal

Коротко:

  • Ухвалено закон про посилення допомоги сім'ям до та після народження дитини
  • Закон підвищує одноразову виплату при народженні дитини до 50 тисяч гривень

В Україні було схвалено новий законопроєкт, спрямований на підтримку сімей у період до та після народження дитини. Документ передбачає запровадження одноразової виплати у розмірі 50 тисяч гривень після народження малюка. Окрім цього, планується запуск ініціативи під назвою "єЯсла". Про це офіційно повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. Суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше ніж 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць", – розповів він.

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Крім того, планується, що один із батьків або законний опікун отримає щомісячну фінансову допомогу на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Конкретну суму цієї допомоги буде визначено Кабінетом Міністрів окремим рішенням.

Ще одним важливим елементом реформи стане впровадження програми "єЯсла".

"Після того, як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", – пояснив глава уряду.

Також в Україні продовжує діяти програма "Пакунок малюка", яка залишається доступною у двох форматах:

  • як набір речей для немовляти;
  • як грошова компенсація, розмір якої перевищує 7,5 тисячі гривень.

Інші виплати українцям - що відомо

Також деякі пенсіонери України отримають додаткові виплати. В одній із громад затверджено оновлений механізм надання щомісячних стипендій громадянам поважного віку.

Окрім цього, люди з інвалідністю отримають грошову допомогу. Виплати передбачені для деяких категорій громадян, які постраждали від війни та отримали інвалідність.

В той же час одна з країн Європи "уріже" допомогу українським біженцям. Йдеться про таких, які приїхали та звертатимуться за отриманням тимчасового захисту після 1 квітня 2025 року.

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Про джерело: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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