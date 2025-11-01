Гроші та безкоштовні ​3000 км​: Зеленський оголосив про 'зимову підтримку' для українців

Уряд має розробити та запустити комплексну програму допомоги українцям на зиму.

https://glavred.net/ukraine/dengi-i-besplatnye-3000-km-zelenskiy-obyavil-o-zimney-podderzhke-dlya-ukraincev-10711454.html Посилання скопійоване

Зеленський доручив сформувати пакет "зимової підтримки" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

У грудні в Україні запрацює програма "зимової підтримки"

Збережеться пряма грошова допомога українцям, а також буде окрема програма для найбільш вразливих

Запускається програма "УЗ-3000"

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Вона має почати діяти вже в грудні цього року. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

"Готуємо програми підтримки наших людей. Всіх українців цієї зими. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися "тисячею гривень" підтримки, іншими напрямками державних програм. І цієї зими ми теж будемо допомагати нашим людям", - зазначив Зеленський. відео дня

За його словами, у новому пакеті збережеться формат прямої грошової підтримки, подібний до торішньої програми. Українці зможуть отримати кошти, які можна буде витратити на найнеобхідніше - комунальні послуги, ліки, продукти або інші базові потреби.

Окремо Зеленський анонсував запуск нової цільової програми для найбільш вразливих категорій населення: самотніх літніх людей, багатодітних родин, мешканців прифронтових і небезпечних регіонів, а також інших соціально незахищених груп. Усі деталі має представити прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Тарифи на газ і світло

Президент запевнив, що уряд збереже фіксовані тарифи для населення на період зими.

"Жодних підвищень - ні на газ, ні на електрику", - сказав Зеленський.

Програма УЗ-3000

Також президент анонсував запуск спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців - "УЗ-3000". У межах цієї програми кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів - Київ, Київ - Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно", - розповів Зеленський.

Наразі програма пропрацьовується. Кірм цього, за словами президента, у січні планується запуск проєкту чекапів, який дозволить кожному дорослому українцю безкоштовно пройти базові медичні обстеження.

"Доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись", - додав він.

"Тисяча Зеленського" - що відомо

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні запрацювала програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату 1000 грн кожному громадянину. Українці отримували кошти на віртуальну картку через застосунок "Дія", "Укрпошту" або банки-партнери.

Ці кошти дозволено витрачати на оплату комунальних послуг, придбання ліків і медичних послуг, оплату освіти, транспортні послуги, благодійність, включно з донатами на ЗСУ. Використати отримані кошти можна до кінця 2025 року.

Як повідомляв Главред, 10 грудня 2024 року українці почали отримувати по 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Гроші надійшли тим, хто подав заявку 1 грудня.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред