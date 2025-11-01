Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Гроші та безкоштовні ​3000 км​: Зеленський оголосив про "зимову підтримку" для українців

Руслана Заклінська
1 листопада 2025, 17:35оновлено 1 листопада, 18:06
634
Уряд має розробити та запустити комплексну програму допомоги українцям на зиму.
Гроші та безкоштовні ​3000 км​: Зеленський оголосив про 'зимову підтримку' для українців
Зеленський доручив сформувати пакет "зимової підтримки" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

  • У грудні в Україні запрацює програма "зимової підтримки"
  • Збережеться пряма грошова допомога українцям, а також буде окрема програма для найбільш вразливих
  • Запускається програма "УЗ-3000"

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Вона має почати діяти вже в грудні цього року. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

"Готуємо програми підтримки наших людей. Всіх українців цієї зими. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися "тисячею гривень" підтримки, іншими напрямками державних програм. І цієї зими ми теж будемо допомагати нашим людям", - зазначив Зеленський.

відео дня

За його словами, у новому пакеті збережеться формат прямої грошової підтримки, подібний до торішньої програми. Українці зможуть отримати кошти, які можна буде витратити на найнеобхідніше - комунальні послуги, ліки, продукти або інші базові потреби.

Окремо Зеленський анонсував запуск нової цільової програми для найбільш вразливих категорій населення: самотніх літніх людей, багатодітних родин, мешканців прифронтових і небезпечних регіонів, а також інших соціально незахищених груп. Усі деталі має представити прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Тарифи на газ і світло

Президент запевнив, що уряд збереже фіксовані тарифи для населення на період зими.

"Жодних підвищень - ні на газ, ні на електрику", - сказав Зеленський.

Програма УЗ-3000

Також президент анонсував запуск спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців - "УЗ-3000". У межах цієї програми кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів - Київ, Київ - Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно", - розповів Зеленський.

Наразі програма пропрацьовується. Кірм цього, за словами президента, у січні планується запуск проєкту чекапів, який дозволить кожному дорослому українцю безкоштовно пройти базові медичні обстеження.

"Доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись", - додав він.

"Тисяча Зеленського" - що відомо

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні запрацювала програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату 1000 грн кожному громадянину. Українці отримували кошти на віртуальну картку через застосунок "Дія", "Укрпошту" або банки-партнери.

Ці кошти дозволено витрачати на оплату комунальних послуг, придбання ліків і медичних послуг, оплату освіти, транспортні послуги, благодійність, включно з донатами на ЗСУ. Використати отримані кошти можна до кінця 2025 року.

Як повідомляв Главред, 10 грудня 2024 року українці почали отримувати по 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Гроші надійшли тим, хто подав заявку 1 грудня.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Укрзалізниця Володимир Зеленський матеріальна допомога війна Росії та України грошова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Майже у всіх областях оголосили І рівень небезпечності: буде дуже сильний туман

Майже у всіх областях оголосили І рівень небезпечності: буде дуже сильний туман

19:42Синоптик
Під ударом логістика росіян: штурмовики ДШВ поліпшили становище в Покровську

Під ударом логістика росіян: штурмовики ДШВ поліпшили становище в Покровську

19:28Україна
Гроші та безкоштовні ​3000 км​: Зеленський оголосив про "зимову підтримку" для українців

Гроші та безкоштовні ​3000 км​: Зеленський оголосив про "зимову підтримку" для українців

17:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

У чому різниця між оливками та маслинами: вчителька здивувала поясненням

У чому різниця між оливками та маслинами: вчителька здивувала поясненням

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

Останні новини

20:03

Леся Нікітюк поділилася найважливішою подією і розкрила ім'я сина

19:57

Чи можна паркуватися на тротуарі: поліція назвала умову для уникнення штрафу

19:42

Майже у всіх областях оголосили І рівень небезпечності: буде дуже сильний туман

19:28

Під ударом логістика росіян: штурмовики ДШВ поліпшили становище в ПокровськуВідео

19:10

Почався дванадцятий раунд війни: що це значитьПогляд

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
18:57

Ціни на популярні продукти стрімко падають - що взимку буде дешевшим, ніж торік

18:30

Секрет мікрохвильовки, про який знають одиниці: одна прихована функція змінює всеВідео

18:27

Можете накликати біду: яке 2 листопада церковне свято та чого краще не робити у цей день

17:35

Гроші та безкоштовні ​3000 км​: Зеленський оголосив про "зимову підтримку" для українців

Реклама
17:26

"Продовжуємо зачистку": Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську

17:18

Кілька магнітних бур увірвуться в Україну в листопаді: названо небезпечні дати

16:35

У мережі з'явилося фото моторошно постарілого засудженого американського репера

16:28

Трамп не дасть Україні програти, його стратегія вразила Путіна - The Telegraph

16:28

Найгірша ситуація не в Покровську: в DeepState розповіли, де найбільше просунувся ворог у жовтні

16:09

Гороскоп Таро на завтра 2 листопада: Ракам - перемога, Левам - довіряти собі

16:01

Patriot "надто дороге задоволення" у боротьбі з КАБами: "Флеш" назвав альтерантивуВідео

15:58

"Це було красиво, хлопці зайшли": з'явились деталі операції ГУР у Покровську

15:32

Оксфорд Медікал відзначає своє 20-річчя відкриттям найбільшого в мережі медичного центру новини компанії

15:27

РФ штурмує Покровськ із новою тактикою: офіцер ЗСУ розкрив тривожні деталі

15:01

ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

Реклама
14:35

В жодному разі не "велике дякую" - як правильно дякувати українськоюВідео

14:06

Як повернути блиск ложкам і виделкам: що варто покласти у посудомийну машинку

13:45

Ціна перевищила 600 гривень: в Україні неочікувано здорожчав популярний продукт

13:25

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

13:24

"Не наривайтеся": Лукашенко пригрозив "бахнути" разом із Путіним "Орєшніком"

13:13

Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували "сюрпризи" в Покровську

12:36

"Зустрінемось у суді": Софія Шамія погрожує після скандалу на проєкті "Холостяк"

12:33

"Впало серце": принц Гаррі занервував, що може втратити титул

12:23

Науковці закликали терміново закривати кришку унітазу: причина здивувала всіх

12:18

Лінивий шоколадний пиріг на сковорідці: рецепт простіше простого

12:05

Гороскоп на завтра 2 листопада: Овнам - фінансові негаразди, Стрільцям - сюрприз

12:04

Дуже рідкісне фото: який зараз вигляд має Вікторія Петрик

11:55

Гороскоп на листопад 2025 для Водоліїв: переїзди, сюрпризи та фінансове полегшення

11:30

Гороскоп на листопад 2025 для Козерогів: що повернеться з минулого і які плани зруйнуютьсяВідео

11:27

Популярний "лайфхак" для очищення лобового скла може зіпсувати авто: деталі

11:17

Висохлий старий: у шаленого путініста Джигурди запідозрили смертельну хворобу

10:52

"Прильоти" у різних областях, є поранені: РФ атакувала Україну купою "Шахедів"Фото

10:43

Росія вдарила по Миколаєву Іскандером-М: є загиблий, багато поранених

10:36

Може зіпсувати консервацію: як вдома швидко виявити неякісну сіль

10:11

Час для стосунків: ваша дата народження підкаже, коли прийде справжня любов

Реклама
10:00

Як правильно повідомити про злочин: інструкція від ДБР для громадян актуально

09:42

Неможливо відправити гроші: у ПриватБанку стався раптовий збій

09:16

ГУР провело спецоперацію під Москвою: вибухнув надважливий військовий об'єкт РФ

09:15

Початок листопада змінить усе: які ТОП-3 знаки відчують справжнє переродження

08:44

Будинки аж трусило, а під Москвою згасло світло: дрони масовано атакували Росію

08:20

Українців почали серйозно штрафувати за "гучні" авто: що відомо

08:10

Названо останній місяць для РФ, коли Путін може намагатися вискочити з війниПогляд

07:50

ЗСУ просунулися на п'яти напрямках фронту, а ворог "топчеться" на одному - ISW

06:10

Покровськ і не тільки: як Путін прорахувавсяПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках двох колег за 31 секунду

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти