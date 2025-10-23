Паспорти в Україні оформлюватимуть по-новому - Рада ухвалила важливі зміни

Верховна Рада ухвалила постанову, якою змінила правила оформлення паспортів громадян України старого зразка.

https://glavred.net/ukraine/pasporta-v-ukraine-budut-oformlyat-po-novomu-rada-prinyala-vazhnye-izmeneniya-10708964.html Посилання скопійоване

Рада змінила оформлення паспортів / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Головне:

У паспортах-книжечках всі записи робитимуться лише українською мовою

Скасовано норму 1992 року про двомовне оформлення паспортів

Паспорти-книжечки не потрібно міняти

В паспортах громадянин України старого зразка усі записи виконуватимуться виключно українською мовою. Дублювання російською у паспортах-книжечках не буде. Відповідну постанову №13369 ухвалила Верховна Рада України 23 жовтня.

За ухвалення постанови проголосували 265 народних депутатів. Зміни офіційно скасовують радянську практику дублювання інформації в паспортах двома мовами.

відео дня

Згідно з документом, усі записи в паспорті громадянина України у формі книжечки тепер заповнюватимуться виключно українською мовою. До цього персональні дані дублювалися російською мовою. Таке положення діяло ще з 1992 року.

Чи потрібно міняти паспорти старого зразка

Паспорти-книжечки в Україні не оформлюються з 2016 року - їх замінили ID-картки. Однак у виняткових випадках, за рішенням суду, такий документ все ще можуть видати. Відтепер навіть у таких випадках записи будуть лише українською мовою.

Також паспорти старого зразка не потрібно міняти. Документи, в яких інформація внесена двома мовами (українською та російською), залишаються чинними.

Оформлення паспортів України - новини за темою

Як повідомляв Главред, з 1 січня 2025 року в Україні зросла вартість оформлення ID-паспортів, закордонних паспортів та посвідок на проживання. Подорожчання пов’язане з підвищенням вартості бланків біометричних документів Поліграфкомбінатом "Україна".

Також громадяни України, які користуються паспортами-книжечками, зобов’язані вклеювати нову фотографію у 25 і 45 років протягом одного місяця. Якщо цього не зробити, документ визнають недійсним, а його використання карається штрафом від 17 до 51 грн, повідомили у ДМС.

Крім цього, чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт без фізичного військово-облікового документа. У МВС пояснили, що закордонні підрозділи ДП "Документ" перевірятимуть дані про військовий облік онлайн.

Читайте також:

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред