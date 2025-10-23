Паспорти в Україні оформлюватимуть по-новому - Рада ухвалила важливі зміни

Головне:
- У паспортах-книжечках всі записи робитимуться лише українською мовою
- Скасовано норму 1992 року про двомовне оформлення паспортів
- Паспорти-книжечки не потрібно міняти
В паспортах громадянин України старого зразка усі записи виконуватимуться виключно українською мовою. Дублювання російською у паспортах-книжечках не буде. Відповідну постанову №13369 ухвалила Верховна Рада України 23 жовтня.
За ухвалення постанови проголосували 265 народних депутатів. Зміни офіційно скасовують радянську практику дублювання інформації в паспортах двома мовами.
Згідно з документом, усі записи в паспорті громадянина України у формі книжечки тепер заповнюватимуться виключно українською мовою. До цього персональні дані дублювалися російською мовою. Таке положення діяло ще з 1992 року.
Чи потрібно міняти паспорти старого зразка
Паспорти-книжечки в Україні не оформлюються з 2016 року - їх замінили ID-картки. Однак у виняткових випадках, за рішенням суду, такий документ все ще можуть видати. Відтепер навіть у таких випадках записи будуть лише українською мовою.
Також паспорти старого зразка не потрібно міняти. Документи, в яких інформація внесена двома мовами (українською та російською), залишаються чинними.
Оформлення паспортів України - новини за темою
Як повідомляв Главред, з 1 січня 2025 року в Україні зросла вартість оформлення ID-паспортів, закордонних паспортів та посвідок на проживання. Подорожчання пов’язане з підвищенням вартості бланків біометричних документів Поліграфкомбінатом "Україна".
Також громадяни України, які користуються паспортами-книжечками, зобов’язані вклеювати нову фотографію у 25 і 45 років протягом одного місяця. Якщо цього не зробити, документ визнають недійсним, а його використання карається штрафом від 17 до 51 грн, повідомили у ДМС.
Крім цього, чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт без фізичного військово-облікового документа. У МВС пояснили, що закордонні підрозділи ДП "Документ" перевірятимуть дані про військовий облік онлайн.
Читайте також:
- "Мінус 20 годин без світла": експерт попередив про жорстку реальність цієї зими
- Чи буде Україна без тепла і світла: в Зеленського сказали, як проходитиме зима
- Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку
Про джерело: Верховна Рада України
Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред