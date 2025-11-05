Рус
Нові виплати українцям 2025: на що можна витратити 1000 Зеленського

Анна Ярославська
5 листопада 2025, 11:19оновлено 5 листопада, 11:57
Тисячу Зеленського торік було надіслано понад 14 мільйонам українців.
Юлія Свириденко
Юлія Свириденко розповіла про програми грошової допомоги українцям / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/svyrydenkoy

Ви дізнаєтеся:

  • Хто зможе отримати 1000 грн і 6500 грн від держави
  • Коли Кабмін розкриє деталі програм грошової допомоги

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розкрила деталі нової програми одноразової грошової допомоги від держави українцям.

Зокрема, кожен громадянин зможе отримати по 1000 гривень, а вразливі категорії громадян - по 6500 гривень. Також глава Кабміну розкрила деталі програми УЗ-3000.

На що можна витратити 1000 Зеленського

Тисячу гривень зможе отримати кожен українець, який проживає в Україні.

"1000 гривень для кожного громадянина. Це разова допомога для всіх українців - дорослих і дітей, які живуть в Україні", - написала Свириденко в Telegram.

Кошти можна буде витратити на базові потреби:

  • комунальні послуги;
  • ліки;
  • книжки;
  • донат на Сили оборони.

Наразі триває робота над повним списком.

Як подати заявку на 1000 грн від Зеленського

За словами глави Кабміну, деталі цьогорічної програми буде оприлюднено найближчим часом до 15 листопада.

Свириденко нагадала, що торік допомогою скористалося понад 14 мільйонів українців. Тоді 58% отримувачів використали ці кошти на оплату комунальних послуг, 22% - на мобільний зв'язок, 4% - на заклади харчування. Серед пріоритетних категорій були ліки та книжки.

Як отримати допомогу від держави 6500

6500 гривень - це одноразова адресна допомога тим, хто цього потребує найбільше, тобто для вразливих категорій населення.

На цю програму держава спрямовує 4,3 млрд гривень. Очікується, що цією програмою скористаються 660 тисяч осіб.

Хто може отримати 6500 від держави:

  • діти-сироти;
  • діти під опікою;
  • діти з інвалідністю в прийомних сім'ях;
  • діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, одиноких пенсіонерів.

На що можна витратити 6500 від держави

Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття.

Отримати допомогу можна на Дія.Картку або на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання.

УЗ-3000: безкоштовні поїздки для громадян у межах України

Свириденко також розповіла, що держава почала співфінансувати пасажирські перевезення, адже реальна собівартість квитків у середньому в 3-4 рази вища за їхню ціну для пасажира. Раніше цей дисбаланс компенсувався доходами від вантажних перевезень, але через активні бойові дії обсяги вантажів зменшуються, і цього ресурсу вже не вистачає.

"Щоб підтримати залізницю в складний період, уряд виділяє кошти з держбюджету на покриття частини дефіциту. Це кошти платників податків, тому логічно, що громадяни також мають отримати з цього пряму користь. Саме з цією метою Укрзалізниця розробляє нову соціальну програму - УЗ-3000", - пояснила прем'єр.

За її словами, програма УЗ-3000 дає можливість безкоштовно подорожувати Україною на відстань до 3000 км у ті дні, коли в поїздах далекого сполучення залишаються вільними місця.

У такі періоди низького попиту не викуповуються до 200-250 тисяч квитків.

Як писав Главред, 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити і запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Вона має почати діяти вже в грудні цього року.

30 жовтня прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що для безробітних українців запустять нову екосистему "Горизонт", за допомогою якої можна буде отримати до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію.

Тисяча Зеленського 2024 року - що відомо

1 грудня 2024 року в Україні запрацювала програма "Зимова еПідтримка", яка передбачала виплату 1000 грн кожному громадянину. Українці отримували кошти на віртуальну картку через застосунок Дія, Укрпошту або банки-партнери.

Ці кошти було дозволено витрачати на оплату комунальних послуг, придбання ліків і медичних послуг, оплату освіти, транспортні послуги, благодійність, включно з донатами на ЗСУ. Використовувати отримані кошти можна до кінця 2025 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський ДІЯ новини України грошова допомога Юлія Свириденко
