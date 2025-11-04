Як фінансуватимуть програму безплатних 3000 кілометрів від "Укрзалізниці": розкрито деталі

Програма здійснюватиметься за рахунок місць, які їздять порожніми в непіковий сезон.

https://glavred.net/ukraine/kak-budut-finansirovat-programmu-besplatnyh-3000-kilometrov-ot-ukrzaliznyci-raskryty-detali-10712222.html Посилання скопійоване

В "Укрзалізниці" розкрили деталі програми безплатних 3000 кілометрів для українців / Фото: Укрзалізниця

Головне:

Програма безплатних 3000 кілометрів запрацює в грудні

"УЗ-3000" не фінансуватимуть з державного бюджету

Насамперед сфокусуються на пасажирах із прифронтових територій.

В "Укрзалізниці" поділилися деталями щодо нової програми "УЗ-3000", згідно з якою всі українці зможуть отримати безоплатні 3000 кілометрів на подорожі залізницею. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що "Укрзалізниці" не потрібні додаткові кошти від держави на фінансування програми "УЗ-3000".

Програма здійснюватиметься за рахунок місць, які їздять порожніми в непіковий сезон. Також витрати планують компенсувати за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегменту. Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на слова Голови правління "Укразалізниці" на зустрічі з журналістами.

відео дня

Зазначено, що програма не стосуватиметься вагонів 1-го класу, СВ та міжнародного сполучення. Для цих категорій квитків УЗ планує ввести динамічну ціну й додаткові сервіси, щоб компенсувати витрати на програму.

"Щоб скомпенсувати можливу втрату доходу від тих, хто скористається "кілометрами", а так все одно їхав би за гроші, паралельно впроваджуємо компенсатори, зокрема більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті, який сьогодні ще зарегульований. Тож ці додаткові кілометри навантаження на державний бюджет не збільшують", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма триватиме чотири місяці, коли попит на квитки нижчий.

"В період низького попиту на пасажирські перевезення "Укрзалізниця" має 200-250 тисяч на місяць незаповнених місць в поїздах далекого сполучення, і саме їх пропонують використати для соціальної програми. Ми хочемо збалансувати попит, заповнити ці місця й розвантажити пікові дати, коли квитків практично немає", - сказав голова правління компанії.

Наразі працюють над функціонуванням програми. Ініціатива запрацює в грудні. Спочатку сфокусуються на пасажирах із прифронтових територій.

Програма 3000 "Укрзалізниці" - останні новини за темою

Як писав Главред раніше, Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Зокрема запустять спеціальноу програму транспортної підтримки для всіх українців, умежах якої кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

Нагадаємо, залізничні квитки можуть подорожчати. Проте Олександр Перцовський вважає, що залізничні квитки мають залишитися доступними принаймні до кінця воєнного стану. Водночас, на його думку, вартість деяких квитків можна підвищити, не чекаючи завершення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" актуалізувала правила перевезення тварин у поїздах. Зміни торкнулися поїздок українців із домашніми улюбленцями в усіх типах вагонів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред