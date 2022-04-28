Вибиті зуби і зв'язані руки: під Києвом знайшли понівечене окупантами тіло 29-річного військового

Бородянка / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У Київській області знайшли тіло трьох замучених чоловіків. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, серед закатованих - 29-річний військовий ЗСУ Віктор Балай.

Після російського вторгнення він пішов у Бородянку, щоб приєднатися до ЗСУ.

"Що далі сталося з Віктором, невідомо. Але нещодавно його тіло і ще двох чоловіків знайшли в Здвижівці. Тіла були скручені, руки зв'язані, а зуби вибиті", - говоривши в повідомленні.

Бабуся Віктора живе в Бородянці. Вона каже, що під час окупації росіяни поставили три одиниці бойової техніки в її дворі, вкрали з її будинку всі речі і запаси їжі.

До неї окупанти хотіли заселити двох жінок. Старенька відповіла, що у неї мало місця і запропонувала котедж навпроти. Але їй відповіли: там командування. Хоча на паркані того будинку був напис"Люди".

Пенсіонерка вже не пам'ятає жінок, але цілком можливо, що саме їхні трупи пізніше ховав місцевий священик. Тіла були загорнуті в жовту і блакитну тканину.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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