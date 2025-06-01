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У Зеленського розкрили ситуацію в Сумській області та зробили заяву

Андрій Ганчук
1 червня 2025, 10:27
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Росіяни продовжують війну та не налаштовані на мир, зазначив Андрій Коваленко.
Фронт, війська РФ
У Сумській області точаться важкі бої - ЦПД РНБО / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Що сказали в ЦПД РНБО:

  • На Сумщині - важкі бої
  • Ворог атакує на фронті ракетами, БПЛА та насичує поле бою дронами

У Сумській області тривають важкі бої. Російські окупанти на фронті проводять атаки ракетами, "Шахедами" та насичують поле бою дронами. Москва під прикриттям нібито прагнення до миру продовжує війну. Світ не демонструє волі, щоб її зупинити. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"На Сумщині - важкі бої. Також росіяни атакували ракетами, атакують шахедами, фронт насичують дронами. Війна - справжня, а демонстративне бажання миру росіянами - ширма", - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

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Він нагадав, що міжнародна спільнота демонструє нерішучість у боротьбі з російською агресією. Бездіяльність може призвести до наслідків.

"І тут питання наступне: якщо у світі немає сили, щоб зупинити їх тут і зараз, то чому хтось не повинен робити так само? І як світ зупинятиме, коли умовні корейці Кіма тікатимуть до Європи?" - наголосив Андрій Коваленко.

Наступ РФ у Сумській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку. Ворог проводить, зокрема, і диверсійні операції. Сили оборони відбивають атаки.

У Сумській ОВА заявили, що ворог захопив декілька територій. Йдеться про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотинської громади. Бойові дії тривають.

Згідно з даними DeepState, окупанти захопили Володимирівку Сумської області. Судячи з карти, ворог продовжує просування.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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РНБО Сумська область війська Росії війна Росії та України Андрій Коваленко Фронт
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