"Убийте мене, але я не полізу!": пенсіонерка розповіла, як окупанти звірствували в Бородянці

Бородянка / Теперішній Час

Мешканка Бородянки розповіла, як російські окупанти захопили її село під Києвом, і вона вдруге у своєму житті опинилася в центрі військових дій.

Видання Настоящее время розповіло історію 82-річної Зінаїди Мякішевої з Бородянки. Жінка не тільки вижила, а й змогла вберегти все своє нехитре господарство.

Жінці погрожували зброєю, її будинок практично зруйнований, сусідка Зінаїди загинула, а її саму окупанти змусили носити білу пов'язку.

"Лізь в погреб, стара с***", - так він мені сказав. Я кажу: убийте мене, але я не полізу! А потім вони кажуть - руки вгору! А один сказав: "Носи на рукаві пов'язку білу", - розповідає українка.

Бої в околицях Бородянки тривали кілька тижнів. Спочатку снарядом зруйнували сарай і пенсіонерці довелося забрати всіх курей в будинок. А потім обстріляли і будинок.

Зінаїду врятувало тільки те, що по будинку летіли осколки і кулі, а не снаряди, а в самому доми подвійні стіни.

"Я нарешті дочекалася звільнення, дав бог мені. Доля, значить, у мене така. Значить, мені так судилося. Що дано богом, то воно повинно так пройти. Першу війну я пережила, другу війну я зараз вже знаю, ось воно як. Минути. Дай бог, щоб я її вже пройшла, щоб вона не повернулася", - каже пенсіонерка.

Вона розповіла, що кури живуть з нею тепер в будинку. Тому що "Гради" стріляли, в сарай потрапили.

Зараз в Бородянці поки немає комунікацій, хоча частина жителів уціліла і залишається в селі і зараз. Гуманітарну допомогу привозять регулярно, тому жителі не голодують.

"Ці "Гради всі вікна повибивали, всі ось ці, і рами не вставити назад. І ось ці кулі величезні потрапляли в стіни і пробили мені будинок. Ось тут одна стінка, друга, вважайте, стінка. Тому мене там не вбило. А так би і мене там...тобто, якби цієї внутрішньої стінки не було і веранди, то вони мене теж би вбили", - додала Зінаїда.

читайте також"Діти три тижні думали, що ми мертві": історія втечі з розбомбленої Бородянки

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

Читайте також: