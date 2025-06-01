Рухався в бік Криму: військовий потяг окупантів підірвали, деталі від ГУР

Порушено ключову логістичну артерію росіян.

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Знищено військовий потяг РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На території Запоріжжя знищено військовий потяг окупантів

Потяг рухався в бік тимчасово окупованого Криму

Він був із паливними цистернами та товарними вагонами

Вночі, 31 травня, на території тимчасово окупованого Запоріжжя внаслідок вибуху було знищено військовий потяг російських загарбників. Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що інцидент відбувся на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району.

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У розвідці розповіли, що "товарняк" рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс.

"Ключова логістична артерія росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ГУР додали, що після вибуху росіяни оголосили "план-перехват" - населеними пунктами їздять патрулі Росгвардії, проводяться перевірки на блок-постах. Особливо ретельно перевіряють тих, хто вʼїжджає або виїжджає.

Операції ГУР - що відомо

Як повідомляв Главред, Головне управління розвідки Міністерства оборони України змогло уразити новітній реактивний безпілотник "Дань-М" комплексом протиповітряної оборони власної розробки.

Зранку 30 травня у російському Владивостоку поблизу бухти "Десантна" відбулось два потужних вибухи. Це стало наслідком успішної операції ГУР.

Крім того, спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України 2 травня 2025 року успішно ліквідували російський Су-30. Збиття відбулося у Чорному морі і офіційно стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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