Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Рухався в бік Криму: військовий потяг окупантів підірвали, деталі від ГУР

Марія Николишин
1 червня 2025, 10:21
1773
Порушено ключову логістичну артерію росіян.
Рухався в бік Криму: військовий потяг окупантів підірвали, деталі від ГУР
Знищено військовий потяг РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • На території Запоріжжя знищено військовий потяг окупантів
  • Потяг рухався в бік тимчасово окупованого Криму
  • Він був із паливними цистернами та товарними вагонами

Вночі, 31 травня, на території тимчасово окупованого Запоріжжя внаслідок вибуху було знищено військовий потяг російських загарбників. Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що інцидент відбувся на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району.

відео дня

У розвідці розповіли, що "товарняк" рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс.

"Ключова логістична артерія росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ГУР додали, що після вибуху росіяни оголосили "план-перехват" - населеними пунктами їздять патрулі Росгвардії, проводяться перевірки на блок-постах. Особливо ретельно перевіряють тих, хто вʼїжджає або виїжджає.

Операції ГУР - що відомо

Як повідомляв Главред, Головне управління розвідки Міністерства оборони України змогло уразити новітній реактивний безпілотник "Дань-М" комплексом протиповітряної оборони власної розробки.

Зранку 30 травня у російському Владивостоку поблизу бухти "Десантна" відбулось два потужних вибухи. Це стало наслідком успішної операції ГУР.

Крім того, спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України 2 травня 2025 року успішно ліквідували російський Су-30. Збиття відбулося у Чорному морі і офіційно стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.

Читайте також:

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ГУР новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вдарить +34 градуси: відома дата, коли Україну накриє шалена спека

Вдарить +34 градуси: відома дата, коли Україну накриє шалена спека

12:09Синоптик
Серія катастроф у РФ: зруйновані мости, є загиблі — Україна розкрила план Кремля

Серія катастроф у РФ: зруйновані мости, є загиблі — Україна розкрила план Кремля

12:00Світ
"Ситуація не проста": в ДПСУ назвали основні напрямки наступу РФ на Сумщині

"Ситуація не проста": в ДПСУ назвали основні напрямки наступу РФ на Сумщині

11:45Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

Нове кохання, пригоди і зростання: астрологи назвали 5 щасливчиків цього літа

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

Чим відрізняються 2 немовлят: загадка для найрозумніших на 19 секунд

Чим відрізняються 2 немовлят: загадка для найрозумніших на 19 секунд

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому 1 червня не можна прати і прибирати: яке свято і день ангела

Чому 1 червня не можна прати і прибирати: яке свято і день ангела

Останні новини

12:33

Тест - позитивний: популярна українська співачка натякнула на вагітність

12:09

Вдарить +34 градуси: відома дата, коли Україну накриє шалена спека

12:00

Серія катастроф у РФ: зруйновані мости, є загиблі — Україна розкрила план Кремля

11:45

"Ситуація не проста": в ДПСУ назвали основні напрямки наступу РФ на Сумщині

11:22

У Трампа висунули вимоги до України та Росії

До України йде потепління: синоптик Птуха назвала датиДо України йде потепління: синоптик Птуха назвала дати
11:12

Ситуація динамічна і непередбачувана: яким буде курс долара та євро до 8 червня

11:06

Китайський гороскоп на завтра 2 червня: Тиграм - депресія, Коням - конфлікти

10:34

Чому поляки блокуватимуть шлях україни до ЄСПогляд

10:27

У Зеленського розкрили ситуацію в Сумській області та зробили заяву

Реклама
10:21

Рухався в бік Криму: військовий потяг окупантів підірвали, деталі від ГУР

10:16

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 червня: Терезам - перемога, Рибам - тиск

09:41

Скільки ще Путін здатен воювати: названо прогноз і мету РосіїВідео

09:37

Нові цілі: в ISW назвали 5 областей України, які хоче окупувати РФ

09:25

Гороскоп на завтра 2 червня: Левам - велика удача, Водоліям - нові можливості

09:11

Роль Європи зростатиме, саме вона здатна вирішувати питанняПогляд

08:55

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:50

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 червня: Ракам - конфлікти, Дівам випаде шанс

08:49

Трамп ухвалить рішення щодо перемовин України та Росії: у США назвали терміни

08:46

Постачання зірвано: партизани провели диверсію на залізниці в Донецькій області

07:29

РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталіФотоВідео

Реклама
07:10

Скільки облич на малюнку: лише геній вгадає за 11 секунд

06:30

Влупила потужна магнітна буря: Україна під атакою майже 8-бального шторму

05:25

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

04:35

Як правильно – "смажити" чи "жарити": якої помилки варто уникатиВідео

03:47

Чи можна спати на ліжку, на якому померла людина: священник дав відповідь

03:22

Командування відчиталось про "чистки" в ТЦК та СП - перші подробиці

02:44

Гороскоп на червень 2025 для Близнюків: гроші, везіння та коханняВідео

01:30

Чотири знаки зодіаку, які мають дар бути ідеальними мамами

31 травня, субота
23:23

Зеленський розкритикував РФ через підготовку до нових переговорів

22:15

Вогонь за 10 кілометрів від резиденції Путіна: під Москвою спалахнула пожежа

22:15

РФ збільшила активність на фронті: Зеленський - про найскладніші напрямки

21:43

Італійська принцеса влетіла головою в стіну на мотоциклі

21:42

Канцлер Німеччини летить до Трампа: ЗМІ дізналися, про що говоритимуть

21:15

У родині Ріанни сталася велика трагедія: що сталося

20:41

Поблизу дитмайданчика: у Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину

20:18

Майже 30-градусна спека накриває Україну: де буде найспекотніше

19:33

Ворог прорвав нову ділянку кордону України: де є просування

18:45

"У двох країн можуть виникнути проблеми": РФ може перевірити НАТО "на слабо"Відео

18:41

Як може закінчитися війна в Україні: дипломат назвав 2 сценарії

17:48

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

Реклама
17:36

Різкий обвал чи зміцнення гривні: експерт сказав, що буде з валютою в червні

17:25

У Житомирі невідомий кинув гранату у натовп і втік: є постраждаліФото

16:57

В 100 гривень вже не вкластись: в Україні подорожчало найдоступніше м'ясо

16:35

Розвиває швидкість до 750 км/год: Росія атакує Україну новими дронами

16:29

ЗМІ розкрили, чому Німеччина гальмує передачу Україні крилатих ракет Taurus

16:26

Чому деякі коти муркотять більше за інших: відповідь дивує

16:16

"Не дарма тренуюся": Валерія Крук показала соковиті результати тренувань у Дубаї

15:59

Ворог проривається в трьох областях: ЗМІ заявили про захоплення 18 сіл України

15:52

Чи вдарить в Україні рекордна спека влітку 2025: який місяць буде найспекотнішим

15:35

Налітай: Ілон Маск пообіцяв біологічний матеріал усім, хто його захоче

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти