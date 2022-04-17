"Я їм наготовив поїсти": у Бородянці дідусь нагодував кадирівців отруєною бринзою

Дідусь отруїв бринзою кадирівців / фото ілюстрація

У Київській області в Бородянці місцевий дідусь "пригостив" кадирівців отруєною бринзою.

Як розповів пенсіонер, він приготував бринзу на щурячій отруті.

Відео опублікували в Мережі журналісти, які побували в Бородянці.

"До мене дійшло, щоб приготувати отруєну бринзу на щурячій отруті та пригощати чеченців. Я наготував, але як вона діяла не знаю. Я щурів труїв, і у мене була отрута щуряча. Ось я їм і наготував", - розповів дідусь журналістам.

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Війна в Україні

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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