Скільки ще Путін здатен воювати: названо прогноз і мету Росії

Режим Володимира Путіна в Росії тримається виключно на війні, вважає Дмитро Снєгирьов.

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Імперія фактично почала розповзатися, режим Путіна утримується завдяки війні - експерт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

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Росія може воювати ще приблизно 2 роки

Війна стала фактором збереження режиму Путіна

На Заході вважають, що країна-окупант Росія буде здатна вести активні бойові дії приблизно ще 2 роки. Війна стала фактором збереження правлячого режиму в Кремлі. Про це заявив військово-політичний експерт, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що, згідно з оцінками на Заході, росіяни здатні вести активні бойові дії ще тривалий період часу.

"Останні повідомлення західних розвідок і заява командувача силами НАТО в Європі Крістофера Каволі свідчать про те, що Росія може зберігати здатність вести активні бойові дії ще приблизно два роки", - зазначив Снєгирьов.

Також експерт додав, що війна стала фактором збереження російського правлячого режиму.

"Війна - фактор збереження режиму. І тримається цей режим виключно на війні. Імперія фактично почала розповзатися, і єдине, що стримує, це наявність зовнішнього чинника у вигляді війни", - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Дивіться відео, в якому Снєгирьов розповів, навіщо окупантам Сумська область:

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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