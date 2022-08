ЗСУ зруйнували останній міст, по якому РФ могла переправляти техніку біля Каховської ГЕС - ISW

Каховський міст непридатний для використання / Фото Вікіпедія, скріншот

Збройні Сили України зруйнували останній міст біля Каховської гідроелектростанції. По ньому російські війська переправляли свою техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Про це йдеться у зведенні аналітиків американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Зазначається, що українські сили продовжують обстрілювати в регіоні точки тилового забезпечення та склади боєприпасів ворога.

Так, радник Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що 12 серпня внаслідок удару ВСУ був виведений з ладу останній міст, по якому окупанти переправляли військову техніку та боєприпаси на Каховську ГЕС.

Ситуація біля Миколаєва та Херсона 12 серпня 2022 / Фото iswresearch.org

Як писав Главред, Оперативне командування Південь підтвердило атаку українських сил. Зазначається, що захисники України також підірвали склад боєприпасів у селищі Веселе Бериславського району Херсонської області.

Крім того, українська авіація завдала удару по російському опорному пункту під Андріївкою та скупченню живої сили й техніки загарбників під Брускинським.

Удари по Антонівському мосту на Херсонщині

Сили оборони України у вівторок ввечері, 26 липня, завдали артилерійських ударів по Антонівському мосту в окупованому військами Росії Херсоні.

Представниця сил Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що міст став непридатним для використання адже українська артилерія спрацювала ювелірно і філігранно.

Як зазначили в британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів і є їхньою вразливістю, адже через нього відбувається поставка зброї загарбникам.

Самопроголошена "влада" Херсонщини перекрили рух на Антонівському мосту. Місцевий колаборант Кирило Стремоусов істерично намагався пояснити удар по естакаді та сподівався на те, що контрнаступ ЗСУ нібито не відбудеться.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Інші новини: