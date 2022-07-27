Удар ВСУ по Антонівському мосту: гауляйтер Херсона злякався контрнаступу

Гауляйтер Стремоусов не зміг правильно вимовити назву РСЗВ HIMARS / Коллаж Вгору, Википедия

Керівник російської окупаційної "військово-цивільної адміністрації" в Херсонської області Кирило Стремоусов підтвердив удари ЗСУ по Антонівському мосту. Після цього він вибухнув низкою істеричних заяв. Мовляв, українська армія не звільнить захоплений Херсон, удари по об'єктах на війну нібито не вплинуть, а з HIMARS стріляють нібито американські фахівці.

У Мережі з'явилося відео, як призначені Росією заступником голови окупаційної адміністрації у Херсонській області намагався виправдатися після того, як підтвердив новий удар ЗСУ по Антонівському мосту. Нібито по естакаді били не українці, а американці. Правильно вимовити назву далекобійної ракетної установки йому також не вдалося.

читайте такожМіст у Херсоні тріщить, високоточні снаряди їдуть в Україну: сто і одна причина для істерики Росії"Вночі дійсно було завдано удару HIMARS. Ще раз заявляємо: це стріляють не українці, а американські фахівці", - вважає гауляйтер.

Крім того, він намагався переконати, що на "результат бойових дій це жодним чином не вплине". Контрнаступ армії України він назвав, мовляв, "марним".

Також Стремоусов підкреслив, що після удару української армії по Антонівському мосту війська РФ користуватимуться переправами.

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Армія України вдарила по Антонівському мосту

Збройні сили України пізно ввечері, 26 липня, завдали нових артилерійських ударів по Антонівському мосту у окупованому Херсоні. За словами представниці Оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, війська спрацювали філігранно і ювелірно.

Також вона додала, що сили оборони України контролюють стратегічну логістику на Херсонщині. Тому війська РФ не можуть організувати забезпечення для своїх підрозділів.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав, що Антонівський міст пошкоджено. Наскільки міст пошкоджено, оцінити поки не можна. Проте вже зрозуміло, що на відновлення естакади у окупантів піде багато часу.

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