Росіян відтіснили за кордон: Братчук розкрив деталі успіху ЗСУ на Сумщині

Українські сили на Сумщині близькі до стабілізації ситуації лінії фронту, каже Сергій Братчук.

Головне:

Російські війська відтіснені за державний кордон

На Сумщині ЗСУ близькі до стабілізації ситуації лінії фронту

У Сумській області Силам оборони вдалося відтіснити російські війська за державний кордон, повідомив представник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Українські сили на Сумщині близькі до стабілізації ситуації лінії фронту, розповів він в ефірі Новини Live.

Він підкреслив, що росіянам не вдалося створити буферну "санітарну" зону в Сумській області.

За його словами, українські захисники в Сумській області серйозно пошарпали резервні підрозділи РФ, зокрема десантні.

Ситуація на Сумщині: що кажуть військові

Росія стягнула приблизно 60 тисяч військовослужбовців на Сумський напрямок. Про це повідомив військовий експерт і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, Сумщина залишається сірою зоною - регіоном, який постійно перебуває під вогневим впливом. Проте на окремих ділянках, де ворог зосереджує зусилля, їм вдається просуватися і займати певні позиції.

Раніше військовий назвав головну ціль РФ у Сумській області. Росіяни зосередили близько 60 тис. військових на Сумському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення на Сумщині. Голова обласної військової адміністрації повідомляє про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів.

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

