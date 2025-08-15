Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ

Коротко:
- Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився в Анкориджі рано вранці 15 серпня
- Російських журналістів розмістили на розкладачках на стадіоні Alaska Airlines Center
- Пропагандистка Маргарита Симоньян згадала про "котлети по-київськи" в меню на борту
Запланована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці розпочнеться після 22:00 за київським часом. Напередодні вночі до міста прибули представники кремлівського пулу журналістів, яких розмістили не в комфортних умовах, а на розкладачках у спортивному комплексі.
За інформацією російських ЗМІ, місцем проживання медіа-делегації став Alaska Airlines Center. Це домашня арена баскетбольної команди Seawolves. Усередині обладнали зони з ширмами, деякі одномісні, інші на двох.
На одному з відео, яке шириться Мережею, журналіст РФ сумним голосом називає такі умови "спартанськими".
Приміщення забезпечили Wi-Fi, прасками та душовими кабінами, а поруч у кампусі університету журналістам безкоштовно надали харчування.
До слова, пропагандистка Маргарита Симоньян похизувалася, що під час перельоту пасажирам подавали котлети по-київськи.
Літак із представниками кремлівських медіа прибув до Анкориджа о 02:10 15 серпня, що підтверджують дані сервісу Flightradar.
До слова, глава російського МЗС Сергій Лавров прибув до готелю в Анкориджі на Алясці в дивній кофті.
В Інтернеті з'явилося відео, на якому міністр виходить з машини в білому светрі та жилетці. На ній помітні три літери "с", які, можливо, складають абревіатуру "СССР".
Переговори на Алясці - що відомо
Як писав Главред, 15 серпня, президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін проведуть зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі. Початок зустрічі заплановано на 22:30 за київським і московським часом.
The New York Times пояснило, що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці. Перед самітом Кремль дав зрозуміти, що хоче обговорити й інші питання, а не тільки ситуацію в Україні.
Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Стів Віткофф, спеціальний посланець Білого дому, відіграв ключову роль у підготовці зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.
Більше важливих новин:
- У містах України відключать 3G вже в кінці серпня: кого торкнуться зміни
- ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW
- ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб
Про персону: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред