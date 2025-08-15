Рус
Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ

Даяна Швець
15 серпня 2025, 11:46оновлено 15 серпня, 12:58
1033
Через проведення саміту в Анкориджі та активний туристичний сезон на Алясці, російські журналісти не змогли знайти вільні готельні номери.
симоньян, стадион Alaska Airlines Center
Як поселили журналістів РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін Уніан, скрін з відео

Коротко:

  • Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився в Анкориджі рано вранці 15 серпня
  • Російських журналістів розмістили на розкладачках на стадіоні Alaska Airlines Center
  • Пропагандистка Маргарита Симоньян згадала про "котлети по-київськи" в меню на борту

Запланована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці розпочнеться після 22:00 за київським часом. Напередодні вночі до міста прибули представники кремлівського пулу журналістів, яких розмістили не в комфортних умовах, а на розкладачках у спортивному комплексі.

За інформацією російських ЗМІ, місцем проживання медіа-делегації став Alaska Airlines Center. Це домашня арена баскетбольної команди Seawolves. Усередині обладнали зони з ширмами, деякі одномісні, інші на двох.

відео дня

На одному з відео, яке шириться Мережею, журналіст РФ сумним голосом називає такі умови "спартанськими".

Як зустріли журналістів РФ
Як зустріли журналістів РФ / фото: тг-канал Главред

Приміщення забезпечили Wi-Fi, прасками та душовими кабінами, а поруч у кампусі університету журналістам безкоштовно надали харчування.

До слова, пропагандистка Маргарита Симоньян похизувалася, що під час перельоту пасажирам подавали котлети по-київськи.

Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ
Симоньян розказала про меню / Фото: тг-канал Симоньян

Літак із представниками кремлівських медіа прибув до Анкориджа о 02:10 15 серпня, що підтверджують дані сервісу Flightradar.

До слова, глава російського МЗС Сергій Лавров прибув до готелю в Анкориджі на Алясці в дивній кофті.

В Інтернеті з'явилося відео, на якому міністр виходить з машини в білому светрі та жилетці. На ній помітні три літери "с", які, можливо, складають абревіатуру "СССР".

Переговори на Алясці - що відомо

Як писав Главред, 15 серпня, президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін проведуть зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі. Початок зустрічі заплановано на 22:30 за київським і московським часом.

The New York Times пояснило, що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці. Перед самітом Кремль дав зрозуміти, що хоче обговорити й інші питання, а не тільки ситуацію в Україні.

Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Стів Віткофф, спеціальний посланець Білого дому, відіграв ключову роль у підготовці зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Більше важливих новин:

Про персону: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

