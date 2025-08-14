Путін застосує 'КДБшні штучки' на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна може бути важкою, вважає екс-радник Трампа.

Про що говорить Болтон:

Путін намагатиметься натиснути на Трампа за допомогою навичок агента КДБ

Путін хоче переконати Трампа не вводити санкції проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін намагатиметься застосовувати навички агента КДБ на переговорах із президентом США Дональдом Трампом. Так вважає колишній радник із нацбезпеки США Джон Болтон, пише The Hill.

Путін намагатиметься переконати Трампа у своїй готовності до миру. Він хоче переманити американського лідера на свій бік. Диктатор намагатиметься переконати Трампа в наявності мирного плану, незважаючи на те, що він не буде щирим.

Болтон вважає, що переговори Трампа і Путіна можуть бути важкими для диктатора. Те, що Путін робить в Україні, злить американського лідера. Конкретним може стати питання про території.

Головною метою російського диктатора є переконання Трампа в тому, що йому не потрібно вводити подальші санкції.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник російського диктатора Юрій Ушаков сказав, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом запланована на 15 серпня о 22:30 за московським і київським часом.

Також 14 серпня, Путін провів нараду перед самітом на Алясці, зазначають росЗМІ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія прагне використати цей саміт, щоб подати себе як світову державу на рівні зі США і представити Путіна рівнозначним партнером Трампа. У Кремлі ж сам факт майбутньої зустрічі вже намагаються подати як "перемогу".

Хто такий Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американський політик-республіканець і дипломат. Був заступником держсекретаря США з контролю за озброєннями (2001-2005 р.), послом США в Організації Об'єднаних Націй (з 2005 по 2006 рік), радником президента США з національної безпеки (2018-2019 р.), пише Вікіпедія.

