9 років пробув у полоні: в Україні повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

З російського полону повернувся Богдан Ковальчук / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, hromadske

Україна та Росія провели обмін полоненими. В рамках обміну додому вдалося повернути цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон ще в 17 років. Про це розповіла його бабуся Тетяна Гоц, пише hromadske.

Хлопця схопили російські окупанти у 2016 році. Тоді Богдан намагався виїхати з окупованого міста Ясинувата до своєї бабусі у Дзержинськ (нині Торецьк). Хлопець хотів закінчити навчання в училищі та отримати український диплом. Однак його затримали росіяни на блокпосту та незаконно утримували цілих 9 розумів.

У РФ звинуватили хлопця у співпраці з СБУ, підриві автівок і приміщення "поліції ДНР". У 208 році йому навіть оголосили вирок - 10 років ув'язнення. Богдана відправили відбувати покарання в Торезьку колонію.

14 серпня Богдан повернувся в Україну. Він зміг зателефонувати своїй бабусі та повідомити гарну звістку.

"Бабусю, я їду додому", - сказав він.

Тетяна вже збирається їхати до Києва, де й зустріне свого онука.

Як писав Главред, Україна повернула з російського полону 84 громадян — військових і цивільних. Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році.

Напередодні керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що Україна вже готується до проведення нових обмінів.

Попередній обмін відбувся 23 липня. Тоді Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими - додому повернулися українські захисники, які воювали на різних напрямках фронту.

