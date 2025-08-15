9 років пробув у полоні: в Україні повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

Україна та Росія провели обмін полоненими. В рамках обміну додому вдалося повернути цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон ще в 17 років. Про це розповіла його бабуся Тетяна Гоц, пише hromadske.
Хлопця схопили російські окупанти у 2016 році. Тоді Богдан намагався виїхати з окупованого міста Ясинувата до своєї бабусі у Дзержинськ (нині Торецьк). Хлопець хотів закінчити навчання в училищі та отримати український диплом. Однак його затримали росіяни на блокпосту та незаконно утримували цілих 9 розумів.
У РФ звинуватили хлопця у співпраці з СБУ, підриві автівок і приміщення "поліції ДНР". У 208 році йому навіть оголосили вирок - 10 років ув'язнення. Богдана відправили відбувати покарання в Торезьку колонію.
14 серпня Богдан повернувся в Україну. Він зміг зателефонувати своїй бабусі та повідомити гарну звістку.
"Бабусю, я їду додому", - сказав він.
Тетяна вже збирається їхати до Києва, де й зустріне свого онука.
Обмін полоненими - останні новини
Як писав Главред, Україна повернула з російського полону 84 громадян — військових і цивільних. Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році.
Напередодні керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що Україна вже готується до проведення нових обмінів.
Попередній обмін відбувся 23 липня. Тоді Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими - додому повернулися українські захисники, які воювали на різних напрямках фронту.
