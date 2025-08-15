У родині Джеффа Безоса горе - що сталося

Ви дізнаєтеся:
- Померла мати Джеффа Безоса
- На що вона хворіла
Учора, 14 серпня, померла мати американського мільярдера Джеффа Безоса у своєму будинку в Маямі.
Як повідомили на сайті Фонду сім'ї Безос, 2020 року Джекі Безос діагностували деменцію.
"Це прогресуючий неврологічний розлад, з яким вона боролася з тією ж гідністю і мужністю, які визначали кожен аспект її життя", - написано в заяві.
У Джекі залишився чоловік Майк, з яким вона прожила 60 років.
Історія Джекі Безос
Мати мільярдера народилася 29 грудня 1946 року у Вашингтоні, а в дитинстві переїхала в Альбукерке і під час навчання в старшій школі вона народила Джеффа. Джекі сама виховувала сина, працювала в банку і вчилася на вечірніх курсах, де познайомилася з Мігелем Безосом.
5 квітня 1968 року пара одружилася, у шлюбі в них народилося ще двоє дітей.
Про персону: Джефф Безос
Джеффрі Престон "Джефф" Безос (прізвище при народженні - Йоргенсен) - американський підприємець, засновник інтернет-компанії Amazon.com, засновник і власник аерокосмічної компанії Blue Origin, є головою видавничого дому The Washington Post. Один із найбагатших людей світу. За даними Forbes статки Безоса на травень 2022 року оцінюють у 150,1 млрд $, повідомляє Вікіпедія.
