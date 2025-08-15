У родині Джеффа Безоса горе - що сталося

Поки що не назвали точну причину смерті Джекі Безос.

https://glavred.net/stars/v-seme-dzheffa-bezosa-gore-chto-proizoshlo-10689977.html Посилання скопійоване

Джекі Безос - смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джефф Безос

Ви дізнаєтеся:

Померла мати Джеффа Безоса

На що вона хворіла

Учора, 14 серпня, померла мати американського мільярдера Джеффа Безоса у своєму будинку в Маямі.

Як повідомили на сайті Фонду сім'ї Безос, 2020 року Джекі Безос діагностували деменцію.

відео дня

"Це прогресуючий неврологічний розлад, з яким вона боролася з тією ж гідністю і мужністю, які визначали кожен аспект її життя", - написано в заяві.

Померла Джекі Безос / фото: скрін instagram.com, Джефф Безос

У Джекі залишився чоловік Майк, з яким вона прожила 60 років.

Історія Джекі Безос

Мати мільярдера народилася 29 грудня 1946 року у Вашингтоні, а в дитинстві переїхала в Альбукерке і під час навчання в старшій школі вона народила Джеффа. Джекі сама виховувала сина, працювала в банку і вчилася на вечірніх курсах, де познайомилася з Мігелем Безосом.

5 квітня 1968 року пара одружилася, у шлюбі в них народилося ще двоє дітей.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Dibrova розповів, що думає про Олега Винника, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні.

А також Наталка Денисенко розповіла про своє особисте життя після розлучення з військовослужбовцем Андрієм Фединчиком. Наталка зазначила, що поки не знайшла свого коханого і не знає, як вона може налагодити особисте життя, адже дуже зайнята.

Вас може зацікавити:

Про персону: Джефф Безос Джеффрі Престон "Джефф" Безос (прізвище при народженні - Йоргенсен) - американський підприємець, засновник інтернет-компанії Amazon.com, засновник і власник аерокосмічної компанії Blue Origin, є головою видавничого дому The Washington Post. Один із найбагатших людей світу. За даними Forbes статки Безоса на травень 2022 року оцінюють у 150,1 млрд $, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред