Лавров 'привіз' на Аляску СРСР: главу МЗС РФ помітили в США в дивному светрі

Коли російський міністр вийшов з автомобіля в Анкориджі, на светрі можна було побачити три літери "с".

Сергій Лавров прибув до Анкориджа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Лавров прибув до Анкориджа на саміт

Під жилетом на його светрі видно три літери "С"

Ймовірно, повний текст "СССР"

Глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров прибув до готелю в Анкориджі на Алясці в кофті з, імовірно, написом "СССР" на грудях.

У мережу потрапило відео, на якому видно, як міністр виходить з автомобіля в білому светрі та жилеті, під яким видно три літери "с". Імовірно, вони утворюють слово "СССР".

Як пишуть російські ЗМІ, у Лаврова запитали, чи бував він на Алясці до цього і чи подобається йому там. На перше запитання глава МЗС РФ відповів ствердно, а друге залишив без відповіді.

Дивіться відео - Лаврова приїхав на Аляску в кофті з написом "СССР":

Як писав Главред, зустріч президентів США і РФ запланована на 22:00 за Києвом. Трамп і Путін проведуть розмову тет-а-тет на військовій базі біля Анкоріджа, після чого відбудуться переговори делегацій.

Відомо, що президент США Трамп вирушить із Білого дому о 06:45 за часом Східного узбережжя США (13:45 за Києвом) і залишить Анкоридж о 17:45 за місцевим часом (04:45 наступного дня за Києвом). У Вашингтон він повернеться вранці в суботу.

Заплановані пресконференції по завершенню. Однак поки невідомо, чи вийдуть Трамп і Путін до журналістів разом.

Тим часом Путін прилетів до Магадана перед самітом на Алясці. Спочатку він відвідає промислове підприємство і зустрінеться з губернатором, а після - вирушить на зустріч із Трампом.

Усі деталі першої особистої зустрічі лідерів США та Росії з червня 2021 року читайте в матеріалі: Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа та Путіна.

Аляска - що про неї відомо / Інфографіка: Главред

Переговори на Алясці - останні новини

Перед самітом президентів США і РФ в Анкориджі відбувається великий проукраїнський мітинг. Акція проходить під українськими та американськими прапорами. Мітингувальники закликають світ не забувати про війну і злочини Росії. Щоб підтримати Україну, на вулиці вийшли сотні людей.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що мирні переговори можуть бути результативними тільки після припинення вогню, а жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України.

Науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії Тетяна Станова вважає, що для Путіна саміт із Трампом є "тактичним маневром, покликаним повернути ситуацію на свою користь" і заспокоїти наростаюче невдоволення Білого дому затягуванням Кремлем угоди про припинення вогню.

"Його [Путіна] мета - заручитися підтримкою Трампа для просування російських пропозицій", - сказала Станова в коментарі The New York Times.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - оцінка експерта

Професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

