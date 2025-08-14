Рус
"Пригріла змію": Камалія розповіла про жорстоку зраду

Анна Підгорна
14 серпня 2025, 23:13
У Камалії розбите серце.
Камалия, Мохаммад Захур
Камалія новини - співачка Камалія пережила зраду подруги

Коротко:

  • Камалія розповіла, що її зрадила найближча подруга
  • Знаменитість порадила шанувальникам бути уважними при виборі близького оточення

Українська співачка Камалія поділилася особистою трагедією - через зраду близької людини завершилася її 20-річна дружба. В Instagram артистка опублікувала свою історію.

З важким серцем Камалія розповіла, що її найближча подруга, з якою вона пережила найтемніші часи, виявилася "змією", яку співачка пригріла. Камалія абсолютно розбита і важко переживає це.

відео дня

Імен і деталей зірка розкривати не стала, але закликала прихильниць ретельніше вибирати людей для свого близького оточення. "Немає гіршої біди, ніж коли тебе зраджує та, кого ти називала подругою. Не просто знайомою — найближчою! Понад 20 років вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Я ділилася з нею всім — радістю, болем, секретами. А виявилося… я пригріла змію. Змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце. І вдарила… Цей біль неможливо описати. Зрада від "своєї" — це коли падає світ. Це коли розумієш, що ворог зовні — ніщо, бо справжній ворог сидів поруч, усміхався і називав тебе "сестрою". Дівчата, запам’ятайте: найстрашніший звір — це не чужа жінка, а "найкраща подруга". Бережіть свою довіру, своє серце і свою сім’ю. Бо змія завжди чекає, поки ви повірите, що вона — друг", - пише Камалія.

Камалія
Камалія новини - співачка Камалія пережила зраду подруги

Раніше Главред розповідав про таємничу доньку Катерини Бужинської. За словами співачки Олена, якій скоро виповниться 19 років, обрала для себе творчу професію.

Також Іванна, дружина Романа Сасанчина, відреагувала на чутки про розлучення зі співаком. Пара у шлюбі з 2021 року. У Мережі підписники розповіли дівчині, що нібито бачили Сасанчина з іншою.

Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

