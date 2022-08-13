Українська авіація завдала 5 ударів по складах і опорних пунктах армії РФ на Півдні

ЗСУ перетворили на брухт 15 одиниць військової техніки окупантів / Фото УНІАН

У п'ятницю, 12 серпня, Збройні Сили України завдали значних втрат російським окупантам на Півдні України. Були ліквідовані майже півсотні загарбників, а також техніка противника.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, українська авіація завдала 5 ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння і техніки у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи знову вдарили по автомобільному мосту через дамбу Каховської ГЕС. Зазначається, що після цього контрольного удару, окупанти не можуть використовувати міст за призначенням.

За підтвердженими даними, ЗСУ перетворили на брухт 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки військ РФ. Також ліквідовано 46 окупантів.

Обстановка в Південній операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контрольованою, зазначили в ОК Південь.

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Як повідомляв Главред, 11 серпня російські окупанти завдали вісім ударів вертольотами і чотири удари штурмовою авіацією в напрямку позицій Збройних сил на півдні. Українська армія зуміла уникнути втрат і завдала ударів у відповідь по ворогу. Втрати Росії за добу склали: 19 російських окупантів; 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки; один склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області.

9 серпня на півдні Збройні Сили України завдали по противнику сім авіаційних ударів і зменшили лави російської армії ще на 35 окупантів.

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