'Наступні 48 годин вирішальні': полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом

Ситуація в районі Добропілля на Донеччині залишається загрозливою, ворог діє поспіхом, намагаючись закріпитися на нових рубежах, зазначив Селезньов.

Полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом / Колаж Главред, фото: 38 бригада морської піхоти, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що сказав Селезньов:

Росія зосередила на Покровському напрямку 110 тисяч військових

Ворог має перевагу на даному напрямку бойових дій

Наступні 48 годин стануть вирішальними і дадуть зрозуміти як буде розвиватись ситуація

Росія стягнула близько 110 тисяч військових на Покровсько-Мирноградський напрямок, де, за даними Генштабу ЗСУ, зараз тривають найзапекліші бої. Про це в коментарі Главреду розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, на цій ділянці фронту українські сили мають значно менше ресурсів, що дає перевагу противнику. Перевага РФ відчутна не лише у техніці та чисельності, а й на тлі втоми українських підрозділів, які тривалий час утримують оборону в цьому районі.

"Що стосується перспектив розвитку ситуації в районі Добропілля, а саме "вух", які демонструє DeepState, то найближчі 48 годин стануть для нас маркером того, як буде розвиватися ситуація. Чи зможе ворог закріпитися на нових рубежах в районі Золотого Колодязя і Веселого, або нам вдасться відрізати передові штурмові загони ворога від системи постачання і мати можливість знищити їх", - зазначив він.

Ситуація загрозлива, адже, за словами експерта, ворог має обмежений час — приблизно до середини жовтня, після чого його наступальний потенціал почне виснажуватися. Тому російське командування діє поспіхом і готове кидати в бій усі наявні сили.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку

Як раніше писав Главред, ситуація поблизу Добропілля на Донеччині може стати зрозумілішою до кінця тижня, повідомив в ефірі Українського радіо голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, наразі обстановка залишається без змін. При цьому всі контрзаходи не розголошуються ні військово-політичним керівництвом, ні відповідальними за конкретні напрямки, аби не нашкодити. Є достатньо моніторингових інструментів, щоб відстежувати можливі зміни.

"Точно ніхто з українських військових не опустив руки, не посипає голову попелом і не робить якихось політичних рейтингів. Так, є виклик, який потрібно вирішувати", — наголосив він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський наступ у Донецькій області виходить на небезпечний рівень. Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці російським військам вдалося здійснити прорив на фронті, повідомив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Замість ознак готовності до припинення вогню, Москва нарощує присутність у ключових зонах бойових дій в Україні. Зокрема, за словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, зафіксовано перекидання бронетехніки на Запорізький напрямок.

Тим часом українські захисники стабілізують ситуацію на Добропільському напрямку. Як зазначив речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов, Сили оборони роблять усе, щоб виявляти та знищувати ворожі диверсійні групи.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

