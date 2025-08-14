Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Наступні 48 годин вирішальні": полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом

Юрій Берендій
14 серпня 2025, 23:19
128
Ситуація в районі Добропілля на Донеччині залишається загрозливою, ворог діє поспіхом, намагаючись закріпитися на нових рубежах, зазначив Селезньов.
'Наступні 48 годин вирішальні': полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом
Полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом / Колаж Главред, фото: 38 бригада морської піхоти, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що сказав Селезньов:

  • Росія зосередила на Покровському напрямку 110 тисяч військових
  • Ворог має перевагу на даному напрямку бойових дій
  • Наступні 48 годин стануть вирішальними і дадуть зрозуміти як буде розвиватись ситуація

Росія стягнула близько 110 тисяч військових на Покровсько-Мирноградський напрямок, де, за даними Генштабу ЗСУ, зараз тривають найзапекліші бої. Про це в коментарі Главреду розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, на цій ділянці фронту українські сили мають значно менше ресурсів, що дає перевагу противнику. Перевага РФ відчутна не лише у техніці та чисельності, а й на тлі втоми українських підрозділів, які тривалий час утримують оборону в цьому районі.

відео дня

"Що стосується перспектив розвитку ситуації в районі Добропілля, а саме "вух", які демонструє DeepState, то найближчі 48 годин стануть для нас маркером того, як буде розвиватися ситуація. Чи зможе ворог закріпитися на нових рубежах в районі Золотого Колодязя і Веселого, або нам вдасться відрізати передові штурмові загони ворога від системи постачання і мати можливість знищити їх", - зазначив він.

Ситуація загрозлива, адже, за словами експерта, ворог має обмежений час — приблизно до середини жовтня, після чого його наступальний потенціал почне виснажуватися. Тому російське командування діє поспіхом і готове кидати в бій усі наявні сили.

'Наступні 48 годин вирішальні': полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом
Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку

Як раніше писав Главред, ситуація поблизу Добропілля на Донеччині може стати зрозумілішою до кінця тижня, повідомив в ефірі Українського радіо голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, наразі обстановка залишається без змін. При цьому всі контрзаходи не розголошуються ні військово-політичним керівництвом, ні відповідальними за конкретні напрямки, аби не нашкодити. Є достатньо моніторингових інструментів, щоб відстежувати можливі зміни.

"Точно ніхто з українських військових не опустив руки, не посипає голову попелом і не робить якихось політичних рейтингів. Так, є виклик, який потрібно вирішувати", — наголосив він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський наступ у Донецькій області виходить на небезпечний рівень. Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці російським військам вдалося здійснити прорив на фронті, повідомив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Замість ознак готовності до припинення вогню, Москва нарощує присутність у ключових зонах бойових дій в Україні. Зокрема, за словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, зафіксовано перекидання бронетехніки на Запорізький напрямок.

Тим часом українські захисники стабілізують ситуацію на Добропільському напрямку. Як зазначив речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов, Сили оборони роблять усе, щоб виявляти та знищувати ворожі диверсійні групи.

Інші новини:

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Добропілля Покровськ Владислав Селезньов Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін вже при "козирі": експерт розкрив ризики переговорів і вигоду для Кремля

Путін вже при "козирі": експерт розкрив ризики переговорів і вигоду для Кремля

00:27Війна
Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

22:27Світ
Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

21:22Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

Всесвіт підготував випробування: трьох знаків будуть переслідувати проблеми

Всесвіт підготував випробування: трьох знаків будуть переслідувати проблеми

"Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового і закатав із ним скандал

"Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового і закатав із ним скандал

Останні новини

00:41

Ідеальний шлюб розпався: молодша донька Джо Байдена подала на розлучення

00:27

Путін вже при "козирі": експерт розкрив ризики переговорів і вигоду для Кремля

14 серпня, четвер
23:29

Чому не можна витрачати зарплату в перший день: що віщують прикмети

23:19

"Наступні 48 годин вирішальні": полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом

23:19

У віці 31 року померла популярна українська блогерка, яка жила в Дубаї

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
23:13

"Пригріла змію": Камалія розповіла про жорстоку зраду

22:27

Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

22:24

Страшна правда: дружина обвинуваченого у насиллі Темляка відреагувала на звинувачення

22:21

Трамп хоче "переплюнути" Обаму: що приховує дзвінок до Осло на тлі переговорів із РФ

Реклама
21:25

Лось убив на трасі віце-міс Росія-2017: подробиці моторошної і дивної аварії

21:22

Усик відкладає переговори з Паркером: чим може завершитися доля поясу WBO

21:22

Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

21:21

Путін готує "сюрприз" для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

20:27

Росія стоїть на порозі розпаду — сценарій гірший, ніж у СРСР, чого чекати даліВідео

20:15

Як зберегти акумулятор у формі: експерти назвали звички, які скорочують його життя

20:03

Напівоточення Дружківки та Костянтинівки: чому Путін поспішає до осеніПогляд

19:56

Надзвичайний рівень пожежної небезпечності: Україну накриває потужна спека

19:39

Навіщо потрібно опускати кришку унітаза: експерти назвали основні причини

19:10

Куди намилилися Путін із Трампом?Погляд

19:03

Успіння Пресвятої Богородиці: 4 заборони в день важливого церковного свята

Реклама
19:01

Земля буде як пух: городниця розповіла, що посіяти після збирання картопліВідео

18:44

Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного - що відомо про долю пілотів

18:18

Ліндсі Лохан повертається у великий телепроект: сюжет нового серіалу

18:11

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотністьВідео

17:50

"Я 6 років не бачила дітей": чутливі відео з обміну полоненимиФотоВідео

17:36

Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним

17:19

Смакує як ресторанна страва: ідеальна закуска з простих інгредієнтів

17:18

"Нова глава": Потап возз'єднався з колишньою дружиною

17:15

Ось чому кіт падає на землю коли бачить господаря - пояснення здивує багатьохВідео

17:04

У містах України відключать 3G вже в кінці серпня: кого торкнуться зміни

16:42

Дива трапляються: один із легендарних екскомандирів повернувся з полону

16:34

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з цуценям за 21 секунду

16:28

В Білому домі надіслали сигнал Путіну перед самітом на Алясці - що його чекає

16:15

Де число 333: його треба знайти всього за три секунди

16:14

Дуже часто ламаються: механік назвав чотири машини, які не варто купувати

16:03

"Зовсім не впізнати": який вигляд Соломія Вітвіцька мала 20 років тому

16:02

Дружини українських футболістів: одна одної гарячіша

15:47

Як дізнатись стать дитини ще до її зачаття - вчені розкрили нюанс, який змінює все

15:44

Ексдружина померлого актора Краска звинуватила у брехні його доглядальницю

15:32

Український досвід та велика армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки, – Білецький в інтервʼю The Times

Реклама
15:30

Навіть унітаз чистіший: у якому місці квартири найбільше мікробів

15:22

Відчувають усі: п'ять знаків зодіаку з найсильнішою інтуїцією

15:13

Без сексизму: зіркова тренерка Маша Єфросиніна назвала стоп-теми для жартів на "Лізі Сміху. 10 років"

15:08

Позування Порошенка в лакшері-піджаку з військовими на тлі війни це цинізм та несмак – експерт

15:01

Ексдетектив НАБУ Лікунов перейшов в "Укрзалізницю" щодо якої вів розслідування – експерт заявив про конфлікт інтересів та порушення закону

14:55

Зберігаємо закрутки правильно: де найкраще тримати домашні консерви

14:53

Україна та Росія провели особливий обмін полоненими - кого вдалось повернути з полонуФото

14:47

Путін готує карти: диктатор РФ вигадав план, як виправдатися перед Трампом на зустрічі

14:21

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти