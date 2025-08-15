Рус
Лавров "заспівав дифірамби" Віткоффу і розкрив плани Путіна на зустріч із Трампом

Андрій Ганчук
15 серпня 2025, 10:50
Російська делегація чекає "корисної розмови" зі США.
Лавров, Віткофф
Віткофф чимало виступав від імені Трампа - Лавров / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

  • Лавров заявив, що Віткофф зіграв велику роль у зустрічі Трампа і Путіна
  • РФ на зустрічі Путіна і Трампа збирається "викладати свою позицію"

Міністр закордонних справ країни-окупанта Росії Сергій Лавров заявив, що важливу роль у підготовці до зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна зіграв спецпосланець Білого дому Стів Віткофф. Росія в рамках зустрічі на Алясці має намір "викладати" свою так звану чітку позицію.

"Основа для конструктивного діалогу"

Як повідомляє Інтерфакс, він розповів про те, що візити Віткоффа до Путіна, мовляв, дали змогу Вашингтону і Москві обмінятися позиціями і зіграли важливу роль у підготовці зустрічі США і РФ на рівні глав держав.

відео дня

"Є зрозуміла, чітка позиція"

За словами глави російського МЗС, Кремль на переговорах має намір "викладати свою чітку позицію" (вочевидь, ідеться про ультимативні "вимоги" до України у вигляді збереження контролю над окупованими територіями, не входження Києва до НАТО, нейтралітет та інші вигадки Кремля, - ред.).

"У нас є зрозуміла, чітка позиція. Ми будемо її викладати. Тут уже чимало зроблено під час візитів Стівена Віткоффа, президент про це сказав. Віткофф виступав від імені Трампа. Сподіваюся, що ми сьогодні продовжимо цю дуже корисну розмову", - наголосив Сергій Лавров.

Що каже експерт

Путін на переговорах із Трампом спробує посварити США і Європу, вважає чеський політичний експерт Асоціації міжнародних справ Павел Гавлічек.

"Росія спробує вбити клин між двома берегами Атлантики та ізолювати Україну, акцентуючи увагу на її вразливостях", - сказав він Укрінформу.

За словами експерта, відсутність президента Володимира Зеленського на такій зустрічі - позитивний момент.

"Україні було б навіть невигідно бути на цій зустрічі, що справді може виглядати парадоксально, тому що ми бачимо, наскільки часто проводяться паралелі з Мюнхенською конференцією. Але ж Україні не доведеться стикатися зі складним вибором уже зараз, хоча це і може статися в майбутньому", - підкреслив Гавлічек.

Як повідомляв Главред, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Вона відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска. Трамп розраховує на певні домовленості з Путіним, але вже не вірить у можливість негайного припинення вогню.

Трамп допустив тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським у тому разі, якщо переговори на Алясці пройдуть успішно. Як стверджують журналісти CBS News, американці вже шукають місце для проведення такої зустрічі.

Трамп і Путін можуть домовитися про поетапне припинення "повітряної війни" в Україні, написали журналісти Reuters із посиланням на свої джерела. Крім того, Путін, імовірно, запропонував США ядерну угоду.

Лавров 'заспівав дифірамби' Віткоффу і розкрив плани Путіна на зустріч із Трампом
Коротко про Аляску / Інфографіка: Главред

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін Сергій Лавров Стів Віткофф Переговори на Алясці





