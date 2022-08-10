УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Паніка змусить бігти, аби врятуватися": генерал назвав ідеальний момент для удару по Кримському мосту

10 серпня 2022, 12:59

Поки що українські сили не готові до удару по Керченському мосту. Щоб його розбомбити, потрібні дуже потужні боєзаряди. Крім того, він добре захищений.

Кримський міст, Микола Маломуж
Поки що руйнування Кримського мосту може не мати особливого ефекту, вважає Микола Маломуж / Фото УНІАН, Вікіпедія

Кримський міст навряд чи стане наступною мішенню захисників України. Поки що наші сили не готові до такого потужного удару. Про це заявив Главреду колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Кримський міст дуже добре захищений різноплановими засобами ППО країни-агресора і окупанта Росії.

"По-друге, знадобляться дуже сильні удари, тому що тактичні ракети не зможуть його так просто розбомбити - потрібні дуже потужні боєзаряди", - пояснив військовий.

І, крім того, поки що руйнування Кримського моста може не мати особливого ефекту. На думку Маломужа, удар по Кримському мосту потрібно здійснювати в комплексі. Зокрема, якщо буде проводитися наступальна операція, наприклад, з Херсона на Кримський півострів.

"У цей момент можливе нанесення ударів різними засобами по Кримському мосту. Це зруйнує комунікацію Криму з територією РФ і зупинить переміщення на півострів військової техніки. До того ж, це спричинить паніку, тому що росіяни будуть оточені з нашого боку з Херсонської області, а також буде перекритий міст – така паніка буде спонукати або до здачі, або до втечі, аби тільки врятуватися. У такому випадку удар по Кримському мосту матиме дуже потужний стратегічний ефект, і військовий, і психологічний", - додав генерал.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що удар по аеродрому в окупованому Криму був лише першим кроком і своєрідним "анонсом" для російських загарбників, що будуть і наступні удари. Таким чином Україна показала, що вона зможе завдавати вогневого ураження на всю глибину території Криму в міру досяжності нашої зброї.

Вибухи на аеродромі в Новофедорівці

9 серпня прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Вранці 10 серпня Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення 9 літаків окупантів.

Інші новини:

війна в Україні Новофедорівка Керченський міст Микола Маломуж Кримський міст новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:05

Ейдман пояснив, чи є зараз реальна кандидатура наступника Путіна

13:58

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

13:57

Аліна Паш загрузла у новому скандалі: буде виступати разом з російськими артистами

13:42

У боях за Україну загинув 28-річний буковинський футболіст

13:35

Україна може святкувати перемогу над РФ навесні: генерал Марченко розповів, за якої умови

Реклама
13:26

Прокомандував три дні: на Харківщині ЗСУ ліквідували командира полку окупантівВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 11 серпня 2022: Овнам - підказки долі, Близнюкам - хвилювання, Рибам - ворогиВідео

12:59

"Паніка змусить бігти, аби врятуватися": генерал назвав ідеальний момент для удару по Кримському мостуВідео

12:52

У день народження головкома Залужного у офіцерів ЗСУ народилася трійня "богатирів": зворушлива історіяВідео

12:41

"Це все розганяв Кремль": Путін та Кабаєва не пара, у них немає спільних дітей - ексдепутат Держдуми

12:34

"Це велике горе": Пригожин висловився про майбутнє Вайкуле

12:26

Символ перелому у війні: Маломуж пояснив, як вибухи в Криму посприяють швидкій перемозі УкраїниВідео

12:14

"Женевський сценарій": Чорновіл пояснив, з ким насправді готовий говорити ПутінВідео

11:54

Винахідливі господині кладуть в холодильник активоване вугілля: в чому хитрість

11:37

"Крок доброї волі": ЗСУ ліквідували російського пілота гелікоптераВідео

10:58

"Років 20 цій фотографії": Галкін розчулив мережу архівним фото з Аллою Пугачовою

10:55

"Вали всіх": ідентифіковано окупанта, який особисто віддавав накази розстрілювати українцівВідео

10:35

У ЗСУ розповіли про масштаби втрат РФ після вибухів у НовофедорівціВідео

10:28

Готувалися до "референдуму": партизани атакували штаб "Єдиної Росії" у Мелітополі

10:23

Ракетний удар, робота спецзагонів або партизан: генерал назвав можливі причини вибуху в КримуВідео

Реклама
10:21

Перші вибухи в Криму: як це змінить перебіг війни та як помститься РосіяПогляд

09:49

Воєнний стан і мобілізацію продовжать в Україні - нардепВідео

09:48

РФ цинічно бреше про обстріл Запорізької АЕС та скликає Радбез ООНВідео

09:31

"Із взяттям Мелітополя впаде все": Україна готує несподіваний удар - АрестовичВідео

09:20

Незвичайна дочка Якубовича жахнула зовнішнім виглядом

08:57

Гороскоп на сьогодні, 10 серпня 2022: Дівам - обман, Скорпіонам - тривога, Рибам - ворогиВідео

08:50

"Криму треба потерпіти!": Гіркін висміяв виправдання Міноборони РФ щодо вибухів у Новофедорівці

08:30

Трагічна ніч на Дніпропетровщині: ворог накрив "Градами" житлові будинки, 11 людей загинулиФотоВідео

08:16

Контрнаступу ЗСУ в найближчі тижні навряд чи варто очікуватиПогляд

08:02

"Ми тут до чого?": Подоляк назвав причину вибухів у КримуВідео

07:45

РФ не звинувачує Україну в ударах по Новофедорівці, щоб не визнавати безсилля своєї ППО - ISWВідео

07:16

Удар по аеродрому в Новофедорівці міг бути нанесений з окупованої території - військовий експертВідео

06:49

Ліквідовано 35 окупантів, спостережний пункт і склад БК: на півдні ЗСУ 7 разів вдарили по ворогу з неба

06:25

Війна в Україні: момент істини настане у вересніПогляд

06:09

Карма наздожене всіх: чого чекати і побоюватися у повню 12 серпняВідео

05:22

"Будьте обережні": експерт розповів, як Росія мститиметься за КримВідео

04:45

120 гривень за долар: українцям розкрили катастрофічний сценарій інфляціїВідео

04:17

Здійснення бажань, великі гроші і казкова удача: 4 знаки зодіаку до кінця року не знатимуть бідВідео

03:45

"Коли побачать, що Акела промахнувся": експерт пояснив, коли Путіна скинуть з тронуВідео

03:10

Наступ росіян на півдні України вигідний для ЗСУ - ізраїльський офіцерВідео

Реклама
02:35

"Наростіть волосся": Волочкова змінилася до невпізнання

02:15

Військовий експерт розповів, чи варто побоюватися російської гіперзвукової ракети "Циркон"

01:46

"Втечуть до РФ": експерт пояснив, що буде з проросійськи налаштованими українцями після деокупаціїВідео

00:51

Прикмети на 10 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб в будинок небезпека не прийшлаВідео

09 серпня, вівторок
23:57

Як не зіпсувати посуд: що категорично заборонено мити в посудомийці - секрети господиням

23:36

"Війна має завершитися Кримом": Зеленський висловився щодо вибухів на авіабазіВідео

23:32

"Дуже боляче": Зеленська не стримала сліз, розповідаючи японцям про загиблу ЛізуВідео

23:05

"Є дві версії": Арестович допустив удари по Криму з української зброїВідео

22:55

"Тепер ми диктуємо умови": Путіну могли доповісти про удар по Криму на етапі планування - ЖдановВідео

22:46

"Ти не офіцер": українського ведучого не взяли в армію

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти