"Паніка змусить бігти, аби врятуватися": генерал назвав ідеальний момент для удару по Кримському мосту

Поки що руйнування Кримського мосту може не мати особливого ефекту, вважає Микола Маломуж / Фото УНІАН, Вікіпедія

Кримський міст навряд чи стане наступною мішенню захисників України. Поки що наші сили не готові до такого потужного удару. Про це заявив Главреду колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Кримський міст дуже добре захищений різноплановими засобами ППО країни-агресора і окупанта Росії.

"По-друге, знадобляться дуже сильні удари, тому що тактичні ракети не зможуть його так просто розбомбити - потрібні дуже потужні боєзаряди", - пояснив військовий.

І, крім того, поки що руйнування Кримського моста може не мати особливого ефекту. На думку Маломужа, удар по Кримському мосту потрібно здійснювати в комплексі. Зокрема, якщо буде проводитися наступальна операція, наприклад, з Херсона на Кримський півострів.

"У цей момент можливе нанесення ударів різними засобами по Кримському мосту. Це зруйнує комунікацію Криму з територією РФ і зупинить переміщення на півострів військової техніки. До того ж, це спричинить паніку, тому що росіяни будуть оточені з нашого боку з Херсонської області, а також буде перекритий міст – така паніка буде спонукати або до здачі, або до втечі, аби тільки врятуватися. У такому випадку удар по Кримському мосту матиме дуже потужний стратегічний ефект, і військовий, і психологічний", - додав генерал.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що удар по аеродрому в окупованому Криму був лише першим кроком і своєрідним "анонсом" для російських загарбників, що будуть і наступні удари. Таким чином Україна показала, що вона зможе завдавати вогневого ураження на всю глибину території Криму в міру досяжності нашої зброї.

Вибухи на аеродромі в Новофедорівці

9 серпня прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Вранці 10 серпня Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення 9 літаків окупантів.

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