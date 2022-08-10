ЗСУ ударом з HIMARS зробили непридатним для використання Каховський міст на Херсонщині

ЗСУ зробили непридатним для використання Каховський міст на Херсонщині/ Telegram Подоляк, Геращенко

Каховський міст, що розташований поблизу Каховської ГЕС у Херсонській області, був виведений з ладу після точних ударів з боку Збройних сил України.

Тепер міст непридатний для використання. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтвердили у Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА).

"ЗСУ ударили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого міст став непридатним до використання", – зазначили в ОВА.

Удар ЗСУ по Каховському та Антонівському мостах

Раніше повідомлялося, що українські захисники вдарили по Антонівському і Каховському мостах в Херсонської області. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Потім стало відомо, що в районі мосту біля Каховської ГЕС ударом HIMARS пошкоджена залізнична колія. Там утворилася величезна триметрова воронка. Також було пошкоджене автомобільне полотно і знищений російський ЗРК Панцир.

Як зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко, окупантам атака ЗСУ на Каховський міст загрожує остаточним руйнуванням логістичних зв'язків їх Херсонського угруповання.

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