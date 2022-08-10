ЗСУ ударом з HIMARS зробили непридатним для використання Каховський міст на Херсонщині

Після того, як українські воїни влучно вдарили по мосту, він був виведений з ладу.
Каховський міст, що розташований поблизу Каховської ГЕС у Херсонській області, був виведений з ладу після точних ударів з боку Збройних сил України.
Тепер міст непридатний для використання. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", – йдеться у повідомленні.
Цю інформацію також підтвердили у Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА).
"ЗСУ ударили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого міст став непридатним до використання", – зазначили в ОВА.
Удар ЗСУ по Каховському та Антонівському мостах
Раніше повідомлялося, що українські захисники вдарили по Антонівському і Каховському мостах в Херсонської області. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.
Потім стало відомо, що в районі мосту біля Каховської ГЕС ударом HIMARS пошкоджена залізнична колія. Там утворилася величезна триметрова воронка. Також було пошкоджене автомобільне полотно і знищений російський ЗРК Панцир.
Як зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко, окупантам атака ЗСУ на Каховський міст загрожує остаточним руйнуванням логістичних зв'язків їх Херсонського угруповання.
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