'У Вашингтоні сказали': Гордон назвав дату завершення війни в Україні

Журналіст закликав вірити лише власним очам.

Гордон заявив, що війна закінчиться 15 серпня / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Відомий український журналіст Дмитро Гордон зробив прогноз щодо того, коли закінчиться війна в Україні.

За його словами, він спілкувався у Вашингтоні з двома джерелами і ті нібито заявили, що війна в Україні завершиться 15 серпня. На цю дату, як відомо, заплановано саміт президентів США і РФ - Дональда Трампа і Володимира Путіна.

В ефірі Каналу 24 у Гордона запитали, чи зможе Трамп "дотиснути" кремлівського диктатора, щоб той пішов на мирну угоду. На це запитання журналіст відповів ствердно і заявив, що встиг поспілкуватися з інсайдерами.

"Хвилин 10 тому я розмовляв із двома джерелами у Вашингтоні моїми. Обидва вони сказали, що завтра (15 серпня, - ред.) війна закінчиться", - заявив Дмитро Гордон.

При цьому журналіст закликав вірити не прогнозам та інсайдам, а власним очам.

"Нікому не вірте, у жодні прогнози, у жодні передбачення, у жодні інсайди, ні в що не вірте, доки не переконаєтеся на власні очі", - заявив Гордон.

"А я за що купив, за те продаю. Обидва мої джерела, це дуже високопоставлені люди у Вашингтоні, обидва сказали: "Завтра (15 серпня, - ред.) війна завершиться". Чи вірю я в це? Я на це сподіваюся... поки я вам кажу те, що мені сказали буквально вже 11 хвилин тому", - сказав журналіст.

Дивіться відео - Гордон сказав, коли закінчиться війна РФ проти України:

Зазначимо, це вже не перше "передбачення" Гордона щодо термінів завершення війни в Україні. Наприкінці минулого року журналіст стверджував, що гаряча фаза війни нібито має завершитися 30 грудня 2024 року "історичною зустріччю" Трампа і Путіна. Однак цього не сталося.

Відповідна заява Гордона викликала резонанс у суспільстві. Пізніше він прокоментував свої прогнози, зазначивши, що робив це не заради хайпу, а щоб "поділитися важливою і перевіреною інформацією".

Переговори на Алясці - останні новини

Як писав Гларед, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Перед самітом президентів США і РФ в Анкориджі проходить великий проукраїнський мітинг. Акція проходить під українськими та американськими прапорами. Мітингувальники закликають світ не забувати про війну і злочини Росії. Щоб підтримати Україну, на вулиці вийшли сотні людей.

Трамп заявив, що Путін вирушає на Аляску для того, щоб укласти угоду про припинення війни в Україні.

Усі деталі першої особистої зустрічі лідерів США та Росії з червня 2021 року читайте в матеріалі: Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа та Путіна.

Як пишуть журналісти The Washington Post, більшість людей в оточенні глави Кремля Володимира Путіна не підтримують війну країни-окупанта Росії проти України, але бояться йому сказати. У Кремлі є думка, що зустріч із Трампом - реальний шанс для завершення війни, а переговори на Алясці задумані для того, щоб заспокоїти російські "еліти".

Аляска - що про неї відомо / Інфографіка: Главред

Чого хоче домогтися Путін на Алясці - думка експерта

Старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії Тетяна Станова впевнена, що мирна угода щодо України не є справжньою метою російського диктатора Володимира Путіна на саміті з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня.

За її словами, для Путіна саміт із Трампом є "тактичним маневром, покликаним повернути ситуацію на свою користь" і заспокоїти наростаюче невдоволення Білого дому затягуванням Кремлем угоди про припинення вогню, пише The New York Times.

"Його [Путіна] мета - заручитися підтримкою Трампа для просування російських пропозицій", - вважає Станова.

Про персону: Дмитро Гордон Дмитро Ілліч Гордон - радянський і український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).



