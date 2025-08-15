Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в Україні

Анна Ярославська
15 серпня 2025, 12:09
671
Журналіст закликав вірити лише власним очам.
Дмитро Гордон, ЗСУ
Гордон заявив, що війна закінчиться 15 серпня / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Коли закінчиться війна за версією Гордона
  • Звідки журналіст черпає інсайди

Відомий український журналіст Дмитро Гордон зробив прогноз щодо того, коли закінчиться війна в Україні.

За його словами, він спілкувався у Вашингтоні з двома джерелами і ті нібито заявили, що війна в Україні завершиться 15 серпня. На цю дату, як відомо, заплановано саміт президентів США і РФ - Дональда Трампа і Володимира Путіна.

відео дня

В ефірі Каналу 24 у Гордона запитали, чи зможе Трамп "дотиснути" кремлівського диктатора, щоб той пішов на мирну угоду. На це запитання журналіст відповів ствердно і заявив, що встиг поспілкуватися з інсайдерами.

"Хвилин 10 тому я розмовляв із двома джерелами у Вашингтоні моїми. Обидва вони сказали, що завтра (15 серпня, - ред.) війна закінчиться", - заявив Дмитро Гордон.

При цьому журналіст закликав вірити не прогнозам та інсайдам, а власним очам.

"Нікому не вірте, у жодні прогнози, у жодні передбачення, у жодні інсайди, ні в що не вірте, доки не переконаєтеся на власні очі", - заявив Гордон.

"А я за що купив, за те продаю. Обидва мої джерела, це дуже високопоставлені люди у Вашингтоні, обидва сказали: "Завтра (15 серпня, - ред.) війна завершиться". Чи вірю я в це? Я на це сподіваюся... поки я вам кажу те, що мені сказали буквально вже 11 хвилин тому", - сказав журналіст.

Дивіться відео - Гордон сказав, коли закінчиться війна РФ проти України:

Скриншот

Зазначимо, це вже не перше "передбачення" Гордона щодо термінів завершення війни в Україні. Наприкінці минулого року журналіст стверджував, що гаряча фаза війни нібито має завершитися 30 грудня 2024 року "історичною зустріччю" Трампа і Путіна. Однак цього не сталося.

Відповідна заява Гордона викликала резонанс у суспільстві. Пізніше він прокоментував свої прогнози, зазначивши, що робив це не заради хайпу, а щоб "поділитися важливою і перевіреною інформацією".

Переговори на Алясці - останні новини

Як писав Гларед, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Перед самітом президентів США і РФ в Анкориджі проходить великий проукраїнський мітинг. Акція проходить під українськими та американськими прапорами. Мітингувальники закликають світ не забувати про війну і злочини Росії. Щоб підтримати Україну, на вулиці вийшли сотні людей.

  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh
  • Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025
    Проукраїнський мітинг на Алясці 15 серпня 2025 Фото: скриншот x.com/AntoniaJuhasz, x.com/OstapYarysh

Трамп заявив, що Путін вирушає на Аляску для того, щоб укласти угоду про припинення війни в Україні.

Усі деталі першої особистої зустрічі лідерів США та Росії з червня 2021 року читайте в матеріалі: Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа та Путіна.

Як пишуть журналісти The Washington Post, більшість людей в оточенні глави Кремля Володимира Путіна не підтримують війну країни-окупанта Росії проти України, але бояться йому сказати. У Кремлі є думка, що зустріч із Трампом - реальний шанс для завершення війни, а переговори на Алясці задумані для того, щоб заспокоїти російські "еліти".

'У Вашингтоні сказали': Гордон назвав дату завершення війни в Україні
Аляска - що про неї відомо / Інфографіка: Главред

Чого хоче домогтися Путін на Алясці - думка експерта

Старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії Тетяна Станова впевнена, що мирна угода щодо України не є справжньою метою російського диктатора Володимира Путіна на саміті з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня.

За її словами, для Путіна саміт із Трампом є "тактичним маневром, покликаним повернути ситуацію на свою користь" і заспокоїти наростаюче невдоволення Білого дому затягуванням Кремлем угоди про припинення вогню, пише The New York Times.

"Його [Путіна] мета - заручитися підтримкою Трампа для просування російських пропозицій", - вважає Станова.

Інші новини за темою:

Про персону: Дмитро Гордон

Дмитро Ілліч Гордон - радянський і український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Аляска війна на Донбасі Дмитро Гордон війна Росії та України мирні переговори Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

12:45Війна
Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

12:25Війна
Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

11:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

Український досвід та велика армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки, – Білецький в інтервʼю The Times

Український досвід та велика армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки, – Білецький в інтервʼю The Times

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

Останні новини

13:14

Ціни "впали" на 30%: в Україні різко знизилась вартість сезонного продукту

13:13

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

13:10

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

12:47

Росіян відтіснили за кордон: Братчук розкрив деталі успіху ЗСУ на СумщиніВідео

12:45

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і ПутінаПереговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна
12:25

Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

12:19

У родині Джеффа Безоса горе - що сталося

12:09

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в УкраїніФотоВідео

11:49

Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

Реклама
11:46

Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ

11:35

Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP

11:24

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

11:00

Лавров "привіз" на Аляску СРСР: главу МЗС РФ помітили в США в дивному светрі

10:59

Можуть переслідувати головний біль і перепади тиску: Землю накрила магнітна буря

10:55

"Загроза оперативного напівоточення": полковник назвав мету прориву РФ на сході

10:50

Лавров "заспівав дифірамби" Віткоффу і розкрив плани Путіна на зустріч із Трампом

10:50

Кузан: Путін не шкодує ресурсів, літній наступ - його лебедина пісня

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

10:03

Не мир з Україною: що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці - NYT

10:03

Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

Реклама
09:52

Спека повертається, але не всюди: якою буде погода в Україні на вихідних

09:38

"Через нещасний випадок": Максима Галкіна терміново прооперували

09:28

Як зміцнити стосунки: психологи розкрили просте "арифметичне" правило кохання

09:10

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

08:32

"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і ПутінаФотоВідео

08:15

ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

08:10

Російська диво-зброя: що варто очікувати УкраїніПогляд

07:32

У Сизрані пролунало близько 10 вибухів, над містом - стовп диму: що атакували дрониВідео

07:10

Найкраща загадка на перевірку уважності: треба знайти 10 відмінностей за 53 секунди

06:51

У МЗС України назвали умову для початку реальних мирних переговорів

06:10

Пастки Аляски: що чекає УкраїнуПогляд

05:45

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

05:09

Чому Чернігів раніше був столицею Криму - історик розкрив маловідомий фактВідео

04:35

Чому не можна казати "хресник" і "хресниця": яку велику помилку робить багато людейВідео

03:30

IQ-тест: знайдіть 3 відмінності на картинці з криміналістом-фотографом за 31 с

03:10

Жінка постійно перечіпалася через собаку: причина змусила сміятися мільйони

02:29

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 роківФото

02:28

"Ти в своєму розумі?!": Олена Мозгова поцапалася з Камалією

01:44

Покровський напрямок під тиском: у Генштабі повідомили останні новини

01:30

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса поділилася, як дізналася про його діагноз

Реклама
00:41

Ідеальний шлюб розпався: молодша донька Джо Байдена подала на розлучення

00:27

Путін вже при "козирі": експерт розкрив ризики переговорів і вигоду для Кремля

14 серпня, четвер
23:29

Чому не можна витрачати зарплату в перший день: що віщують прикмети

23:19

"Наступні 48 годин вирішальні": полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом

23:19

У віці 31 року померла популярна українська блогерка, яка жила в Дубаї

23:13

"Пригріла змію": Камалія розповіла про жорстоку зраду

22:27

Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

22:24

Страшна правда: дружина обвинуваченого у насиллі Темляка відреагувала на звинувачення

22:21

Трамп хоче "переплюнути" Обаму: що приховує дзвінок до Осло на тлі переговорів із РФ

21:25

Лось убив на трасі віце-міс Росія-2017: подробиці моторошної і дивної аварії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти