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Вибух і потужний стовп диму: завдано нового удару по Каховському мосту

12 серпня 2022, 15:27

У п'ятницю, 12 серпня, було завдано нового удару по мосту біля Каховської ГЕС.

дим
Завдано нового удару по мосту біля Каховської ГЕС / pixabay.com

Авіація та реактивна артилерія Збройних сил України розпочали масштабне "відпрацювання" захопленої РФ Херсонської області.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко розповів у своєму Telegram-каналі.

За його даними, у п'ятницю, 12 серпня, було завдано нового удару по мосту біля Каховської ГЕС.

На місці удару видніються клуби диму, додав Гончаренко.

"Швидше за все більше орки там їздити не зможуть", - уточнив нардеп.

Зазначимо, що в Мережі вже опублікували відео наслідків удару по мосту біля Каховської ГЕС.

Як повідомляв Главред, вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, вчора Збройні Сили України на півдні знищили Російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

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Каховка Херсонська область війна Росії та України
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