Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на 'мир' в Україні

Путін розуміє слабкості Трампа і спробує ними скористатися, пишуть журналісти.

https://glavred.net/war/lovushka-dlya-trampa-smi-uznali-chto-predlozhit-putin-v-obmen-na-mir-v-ukraine-10689983.html Посилання скопійоване

Путін має намір "переконати" Трампа прийняти його так звані умови щодо "миру" в Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

Путін намагатиметься переконати Трампа піти на його "умови щодо миру в Україні"

Путін може "пообіцяти" Трампу зустрітися із Зеленським

Путін зацікавлений у ядерній угоді зі США

Глава країни-окупанта Росії Володимир Путін під час саміту на Алясці вдаватиме, що він нібито йде на поступки, щоб Дональд Трамп не втратив обличчя. Путін спробує переконати Трампа в тому, що домовленості на "умовах" Кремля, мовляв, найкоротший шлях до "миру". Путін може навіть розпливчасто заявити про можливість зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Білий дім тоді оголосить про "прогрес", який виявиться недосяжним.

"Він буде в курсі всіх деталей"

Оглядач Sky News Айвор Беннетт у своєму матеріалі пише, що Путін на переговорах спробує скористатися необізнаністю Трампа в питаннях Росії та України.

відео дня

"Він (Путін, - ред.) буде в курсі всіх деталей, історії питання і юридичних аргументів. І він знатиме, що його опонент не такий вже й обізнаний. Його стратегія полягатиме в тому, щоб цим скористатися", - вважає Беннетт.

Кінцева мета Путіна

На думку журналіста, кінцева мета Путіна - переконати Трампа, що найкоротший шлях до миру - так звана угода на умовах РФ. Путін навіть створить видимість поступок, і щось запропонує Трампу.

"Цим чимось може бути обіцянка зустрічі з Володимиром Зеленським, про ймовірність якої Трамп знову заговорив. Але якщо це так, я підозрюю, що це буде розпливчаста обіцянка із застереженнями. Білий дім може заявити про прогрес, але це може виявитися недосяжним", - припустив Беннетт.

Як діятиме Путін

Аналітик переконаний: Путін спробує зіграти на прагненні Трампа до швидкого миру в Україні, саме тому очільник Кремля так "задобрює" Трампа перед зустріччю та вихваляє "енергійні та щирі" зусилля Трампа щодо досягнення миру, пише журналіст.

"Думаю, він також спробує апелювати до ділової натури Трампа і спокусити його різними "підсолоджувачами", що можуть виникнути внаслідок переходу на бік Росії. Це означає такі речі, як угоди щодо рідкоземельних металів і спільні проєкти в Арктиці, тому до складу російської делегації входять міністр фінансів Антон Силуанов і спецпредставник Кремля з інвестицій Кирило Дмитрієв", - пише Беннетт.

Угода щодо ядерної зброї

Також, як вважає журналіст, присутність у делегації глави Міноборони окупантів РФ Андрія Білоусова може свідчити про намір Путіна підписати угоду з Трампом щодо контролю над ядерними озброєннями. І така "угода" майже напевно стала б бажаною метою господаря Білого дому.

"Завдання Путіна - змусити Трампа відчути себе головним. Для колишнього агента КДБ це може виявитися нескладним завданням", - підкреслив Айвор Беннетт.

Що каже експерт

Для Путіна зустріч із Трампом - уже плюс, у такий спосіб він перестає бути вигнанцем і виходить з ізоляції одразу на рівень США, вважає політолог Ігор Рейтерович.

На його думку, у Росії зрозуміли, що план Москви "спочатку домовляємося про якусь там мирну угоду, поки домовляємося - воюємо, і лише коли підписуємо мирну угоду, тоді припиняємо воювати" - не спрацює.

"Ні. Доведеться все ж таки ухвалювати якийсь варіант перемир'я, а потім уже якихось переговорів. І вони, про всяк випадок, дійсно готують собі можливості для того, щоб дуже швидко це перемир'я зірвати, звинувативши, звісно, Україну. Наприклад, ми знаємо, наскільки зараз критична ситуація в тимчасово окупованому Донецьку з водою. І росіяни кажуть, що ці проблеми вони зможуть вирішити тільки тоді, коли "звільнять" Слов'янськ. Після гіпотетичного перемир'я вони можуть надати цій історії зовсім іншого звучання, подаючи цю ситуацію як якийсь "геноцид" з боку України", - підкреслив Рейтерович.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, зустріч Трампа і Путіна відбудеться о 22:00 за Києвом у п'ятницю 15 серпня. Трамп збирається поговорити з Путіним про можливість припинення вогню в Україні. Втім, сам президент США швидких домовленостей не очікує.

Коротко про Аляску / Інфографіка: Главред

Плани Кремля - викласти свою так звану позицію, сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров. При цьому головний російський "дипломат" утримався від прогнозів щодо переговорів Путіна і Трампа.

Оточення Путіна проти війни в Україні, але боїться сказати про це главі Кремля, написали в The Washington Post. У Кремлі є думка, що зустріч на Алясці - реальний шанс завершити війну.

Інші новини:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред