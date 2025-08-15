Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

Андрій Ганчук
15 серпня 2025, 12:45
375
Путін розуміє слабкості Трампа і спробує ними скористатися, пишуть журналісти.
Трамп, Путин
Путін має намір "переконати" Трампа прийняти його так звані умови щодо "миру" в Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

  • Путін намагатиметься переконати Трампа піти на його "умови щодо миру в Україні"
  • Путін може "пообіцяти" Трампу зустрітися із Зеленським
  • Путін зацікавлений у ядерній угоді зі США

Глава країни-окупанта Росії Володимир Путін під час саміту на Алясці вдаватиме, що він нібито йде на поступки, щоб Дональд Трамп не втратив обличчя. Путін спробує переконати Трампа в тому, що домовленості на "умовах" Кремля, мовляв, найкоротший шлях до "миру". Путін може навіть розпливчасто заявити про можливість зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Білий дім тоді оголосить про "прогрес", який виявиться недосяжним.

"Він буде в курсі всіх деталей"

Оглядач Sky News Айвор Беннетт у своєму матеріалі пише, що Путін на переговорах спробує скористатися необізнаністю Трампа в питаннях Росії та України.

відео дня

"Він (Путін, - ред.) буде в курсі всіх деталей, історії питання і юридичних аргументів. І він знатиме, що його опонент не такий вже й обізнаний. Його стратегія полягатиме в тому, щоб цим скористатися", - вважає Беннетт.

Кінцева мета Путіна

На думку журналіста, кінцева мета Путіна - переконати Трампа, що найкоротший шлях до миру - так звана угода на умовах РФ. Путін навіть створить видимість поступок, і щось запропонує Трампу.

"Цим чимось може бути обіцянка зустрічі з Володимиром Зеленським, про ймовірність якої Трамп знову заговорив. Але якщо це так, я підозрюю, що це буде розпливчаста обіцянка із застереженнями. Білий дім може заявити про прогрес, але це може виявитися недосяжним", - припустив Беннетт.

Як діятиме Путін

Аналітик переконаний: Путін спробує зіграти на прагненні Трампа до швидкого миру в Україні, саме тому очільник Кремля так "задобрює" Трампа перед зустріччю та вихваляє "енергійні та щирі" зусилля Трампа щодо досягнення миру, пише журналіст.

"Думаю, він також спробує апелювати до ділової натури Трампа і спокусити його різними "підсолоджувачами", що можуть виникнути внаслідок переходу на бік Росії. Це означає такі речі, як угоди щодо рідкоземельних металів і спільні проєкти в Арктиці, тому до складу російської делегації входять міністр фінансів Антон Силуанов і спецпредставник Кремля з інвестицій Кирило Дмитрієв", - пише Беннетт.

Угода щодо ядерної зброї

Також, як вважає журналіст, присутність у делегації глави Міноборони окупантів РФ Андрія Білоусова може свідчити про намір Путіна підписати угоду з Трампом щодо контролю над ядерними озброєннями. І така "угода" майже напевно стала б бажаною метою господаря Білого дому.

"Завдання Путіна - змусити Трампа відчути себе головним. Для колишнього агента КДБ це може виявитися нескладним завданням", - підкреслив Айвор Беннетт.

Що каже експерт

Для Путіна зустріч із Трампом - уже плюс, у такий спосіб він перестає бути вигнанцем і виходить з ізоляції одразу на рівень США, вважає політолог Ігор Рейтерович.

На його думку, у Росії зрозуміли, що план Москви "спочатку домовляємося про якусь там мирну угоду, поки домовляємося - воюємо, і лише коли підписуємо мирну угоду, тоді припиняємо воювати" - не спрацює.

"Ні. Доведеться все ж таки ухвалювати якийсь варіант перемир'я, а потім уже якихось переговорів. І вони, про всяк випадок, дійсно готують собі можливості для того, щоб дуже швидко це перемир'я зірвати, звинувативши, звісно, Україну. Наприклад, ми знаємо, наскільки зараз критична ситуація в тимчасово окупованому Донецьку з водою. І росіяни кажуть, що ці проблеми вони зможуть вирішити тільки тоді, коли "звільнять" Слов'янськ. Після гіпотетичного перемир'я вони можуть надати цій історії зовсім іншого звучання, подаючи цю ситуацію як якийсь "геноцид" з боку України", - підкреслив Рейтерович.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, зустріч Трампа і Путіна відбудеться о 22:00 за Києвом у п'ятницю 15 серпня. Трамп збирається поговорити з Путіним про можливість припинення вогню в Україні. Втім, сам президент США швидких домовленостей не очікує.

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на 'мир' в Україні
Коротко про Аляску / Інфографіка: Главред

Плани Кремля - викласти свою так звану позицію, сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров. При цьому головний російський "дипломат" утримався від прогнозів щодо переговорів Путіна і Трампа.

Оточення Путіна проти війни в Україні, але боїться сказати про це главі Кремля, написали в The Washington Post. У Кремлі є думка, що зустріч на Алясці - реальний шанс завершити війну.

Інші новини:

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

12:45Війна
Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

12:25Війна
Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

11:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

Український досвід та велика армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки, – Білецький в інтервʼю The Times

Український досвід та велика армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки, – Білецький в інтервʼю The Times

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

Останні новини

13:14

Ціни "впали" на 30%: в Україні різко знизилась вартість сезонного продукту

13:13

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

13:10

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

12:47

Росіян відтіснили за кордон: Братчук розкрив деталі успіху ЗСУ на СумщиніВідео

12:45

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і ПутінаПереговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна
12:25

Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

12:19

У родині Джеффа Безоса горе - що сталося

12:09

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в УкраїніФотоВідео

11:49

Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

Реклама
11:46

Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ

11:35

Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP

11:24

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

11:00

Лавров "привіз" на Аляску СРСР: главу МЗС РФ помітили в США в дивному светрі

10:59

Можуть переслідувати головний біль і перепади тиску: Землю накрила магнітна буря

10:55

"Загроза оперативного напівоточення": полковник назвав мету прориву РФ на сході

10:50

Лавров "заспівав дифірамби" Віткоффу і розкрив плани Путіна на зустріч із Трампом

10:50

Кузан: Путін не шкодує ресурсів, літній наступ - його лебедина пісня

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

10:03

Не мир з Україною: що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці - NYT

10:03

Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

Реклама
09:52

Спека повертається, але не всюди: якою буде погода в Україні на вихідних

09:38

"Через нещасний випадок": Максима Галкіна терміново прооперували

09:28

Як зміцнити стосунки: психологи розкрили просте "арифметичне" правило кохання

09:10

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

08:32

"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і ПутінаФотоВідео

08:15

ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

08:10

Російська диво-зброя: що варто очікувати УкраїніПогляд

07:32

У Сизрані пролунало близько 10 вибухів, над містом - стовп диму: що атакували дрониВідео

07:10

Найкраща загадка на перевірку уважності: треба знайти 10 відмінностей за 53 секунди

06:51

У МЗС України назвали умову для початку реальних мирних переговорів

06:10

Пастки Аляски: що чекає УкраїнуПогляд

05:45

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

05:09

Чому Чернігів раніше був столицею Криму - історик розкрив маловідомий фактВідео

04:35

Чому не можна казати "хресник" і "хресниця": яку велику помилку робить багато людейВідео

03:30

IQ-тест: знайдіть 3 відмінності на картинці з криміналістом-фотографом за 31 с

03:10

Жінка постійно перечіпалася через собаку: причина змусила сміятися мільйони

02:29

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 роківФото

02:28

"Ти в своєму розумі?!": Олена Мозгова поцапалася з Камалією

01:44

Покровський напрямок під тиском: у Генштабі повідомили останні новини

01:30

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса поділилася, як дізналася про його діагноз

Реклама
00:41

Ідеальний шлюб розпався: молодша донька Джо Байдена подала на розлучення

00:27

Путін вже при "козирі": експерт розкрив ризики переговорів і вигоду для Кремля

14 серпня, четвер
23:29

Чому не можна витрачати зарплату в перший день: що віщують прикмети

23:19

"Наступні 48 годин вирішальні": полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом

23:19

У віці 31 року померла популярна українська блогерка, яка жила в Дубаї

23:13

"Пригріла змію": Камалія розповіла про жорстоку зраду

22:27

Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

22:24

Страшна правда: дружина обвинуваченого у насиллі Темляка відреагувала на звинувачення

22:21

Трамп хоче "переплюнути" Обаму: що приховує дзвінок до Осло на тлі переговорів із РФ

21:25

Лось убив на трасі віце-міс Росія-2017: подробиці моторошної і дивної аварії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти