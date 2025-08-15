У МЗС України назвали умову для початку реальних мирних переговорів

Андрій Сибіга підкреслив, що переговори можуть бути результативними лише після припинення вогню.

Очільник МЗС заявив, що жодне рішення до миру не буде ухвалено без України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головні тези Сибіги:

Ніхто не прагне миру більше, ніж українці та європейці

Росія бачить свою мету у веденні війни

Жодні рішення не можуть ухвалюватися без участі України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що мирні переговори можуть бути результативними лише після припинення вогню, а жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України.

У соцмережі Х очільник МЗС наголосив, що позиція України та її партнерів на шляху до миру є принциповою та чіткою.

"Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці. Однак Росія бачить свою мету у веденні війни. Росія воліє побудувати нові стіни на нашому шляху до справедливого й тривалого миру. Вона прагне задушити нашу свободу", - написав Сибіга.

Міністр додав, що "єдність трансатлантичних демократій сильніша за російський імперіалізм".

На його думку, саме "завдяки спільній трансатлантичній силі, ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці".

Саміт із Трампом: у чому вигода Кремля

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович вважає, що навіть якщо переговори президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним 15 серпня не дадуть результату, сам факт зустрічі вже є успіхом для РФ.

"Як би ця зустріч не закінчилася, для нього (Путіна, - ред.) це вже плюс. Він не просто вийшов з ізоляції, а вийшов одразу на рівень Сполучених Штатів... Тобто, він уже не президент-вигнанець, який обирає країни, куди йому взагалі можна поїхати, а він летить до США. І робить це в такий собі критичний для себе час, коли, здавалося б, перспектив у нього ніяких немає", - пояснив Рейтерович в інтерв'ю УНІАН.

Аляска - що про неї відомо / Інфографіка: Главред

Переговори на Алясці - що відомо про зустріч Трампа і Путіна

Як писав Гларед, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Трампа розпочнеться 15 серпня о 22:30 за московським часом.

Лідери обговорять припинення вогню і попередньо окреслять ймовірні сценарії завершення війни України з Росією.

14 серпня Путін провів нараду перед самітом на Алясці. На зустрічі були присутні: глава МЗС РФ Сергій Лавров, колишній і нинішній міністри оборони РФ - Сергій Шойгу та Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, начальник Генштабу Валерій Герасимов та інші високопосадовці.

Трамп заявив, що Путін вирушає на Аляску для того, щоб укласти угоду про припинення війни в Україні.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія прагне використати цей саміт, щоб подати себе як світову державу на рівні зі США і представити Путіна рівнозначним партнером Трампа. У Кремлі ж сам факт майбутньої зустрічі вже намагаються подати як "перемогу".

