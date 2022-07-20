Антонівський міст є ключовою вразливістю окупантів на Херсонщині - розвідка

Антонівський міст є ключовою вразливістю окупантів на Херсонщині / Коллаж Вгору, Reuters

На Херсонщині ключовою вразливістю російських окупантів є Антонівський міст через Дніпро, по якому українські військові завдали удару. Цей міст Росія використовувала для постачання зброї окупантам. Про це повідомили у британській розвідці.

Слід зазначити, що міст залишається придатним попри пошкодження.

"Пости в соціальних мережах показали явні бойові пошкодження проїжджої частини мосту. Це один із лише двох пунктів перетину доріг через Дніпро, через які Росія може постачати або вивести свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки. У цю територію входить політично і символічно важливе для Росії місто Херсон. Нижня течія Дніпра є природним бар’єром із звичайною шириною водного шляху близько 1000 м", - йдеться у повідомленні.

Ключовим фактором результату боїв на Херсонщині може стати контроль над дніпровськими переправами.

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Удар по Антонівському мосту у окупованому Херсоні

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту у захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух. Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту. Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ у Херсонській області.

Згодом стало відомо, що на міст було лише пошкоджено, він придатний для подальшої експлуатації.

За даними радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи солдати, які охороняли міст. Він додав, що не слід очікувати того, що "міст завалиться вже завтра".

Раніше Арестович заявляв, що окупанти укріплювали Антонівський міст. Тож можна вважати, що варіантів у російських військових практично нема і вони готуються здати окупований Херсон.

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