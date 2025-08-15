Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса поділилася, як дізналася про його діагноз

Емма Хемінг підвищує обізнаність про лобно-скроневу деменцію.

https://glavred.net/starnews/zhena-neizlechimo-bolnogo-bryusa-uillisa-podelilas-kak-uznala-o-ego-diagnoze-10689893.html Посилання скопійоване

Брюс Вілліс хвороба - Емма Хемінг розповіла про діагноз чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Читайте більше:

Що відбувається з Брюсом Віллісом

Як дружина артиста відреагувала на його діагноз

Навесні 2022 року шанувальники американського актора Брюса Вілліса отримали важку новину: Міцний Горішок офіційно завершив свою кінокар'єру через проблеми зі здоров'ям. У нього виявили афазію - розлад, що характеризується порушенням сприйняття і відтворення мовлення.

Рік потому Віллісу поставили точніший діагноз - лобно-скронева деменція. Хвороба стрімко прогресує, а стан зірки погіршується.

відео дня

Емма Хемінг, дружина актора, зайнялася вивченням проблеми, з якою зіткнулася їхня сім'я, а також підтримкою тих, хто зіткнувся з аналогічною ситуацією. Скоро вийде її книга "The Unexpected Journey", присвячена опису її досвіду життя з Брюсом і догляду за ним під час деменції.

Хемінг дала інтерв'ю для для ABC News, фрагмент якого вже з'явився в Мережі. Там вона розповіла про свою першу реакцію на діагноз чоловіка. "Я запанікувала. Пам'ятаю, що після цих слів уже нічого не чула. Було відчуття, ніби я падаю в прірву", - поділилася Емма.

Брюс Вілліс хвороба - Емма Хемінг розповіла про діагноз чоловіка / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою. Новий коханий зізнався в ніжних почуттях ще в жовтні 2024-го, але таємне стало явним лише зараз.

Також стало відомо, що Бред Пітт думає про новий роман Дженніфер Еністон із гіпнотерапевтом. Романтична історія акторів закінчилася ще 20 років тому, але Пітт все ще наглядає за колишньою дружиною.

Читайте також:

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред