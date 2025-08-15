Рус
"Ти в своєму розумі?!": Олена Мозгова поцапалася з Камалією

Анна Підгорна
15 серпня 2025, 02:28
Мозгова в жорсткій формі звернулася до співачки.
Камалія, Олена Мозгова
Камалія новини - Олена Мозгова розкритикувала співачку / колаж: Главред, фото: facebook.com/kamaliya.zahoor, instagram.com/olenamozgova1

  • Камалію зрадила близька подруга, про що співачка розповіла в соцмережах
  • Через це вона нарвалася на грубість з боку Олени Мозгової

Українська співачка Камалія розповіла, що після понад двадцяти років дружби її зрадила близька людина. Цю подію вона переживає вкрай болісно.

"Немає гіршої біди, ніж коли тебе зраджує та, кого ти називала подругою. Не просто знайомою - найближчою! ... А виявилося… я пригріла змію. Змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце. І вдарила… Цей біль неможливо описати", - поділилася в соціальних мережах артистка.

Камалія не стала розкривати ім'я своєї тепер уже колишньої подруги, проте з нею, схоже, знайома музичний продюсер Олена Мозгова. У коментарі до посту співачки вона засумнівалася у здоровому глузді її міркувань у вельми грубій формі. "Ти в своєму розумі?! Що ти пишеш? Боже, хоча про який я розум, коли це про тебе", - написала Мозгова.

Засмучена Камалія відповіла, що знає про дружбу Олени з неназваною кривдницею, тому не здивована, що продюсерка її захищає: "Коли ви будете на моєму місці, тоді зрозумієте! А пишу я правду! Знаю, що ви з нею дружите, та будете захищати".

Олена Мозгова посварилася з Камалією
Камалія новини - Олена Мозгова розкритикувала співачку / Скриншот Facebook

Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес скандал Камалія Олена Мозгова Співачка Камалія новини шоу бізнесу
15:22

Відчувають усі: п'ять знаків зодіаку з найсильнішою інтуїцією

15:13

Без сексизму: зіркова тренерка Маша Єфросиніна назвала стоп-теми для жартів на "Лізі Сміху. 10 років"

15:08

Позування Порошенка в лакшері-піджаку з військовими на тлі війни це цинізм та несмак – експерт

