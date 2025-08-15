"Ти в своєму розумі?!": Олена Мозгова поцапалася з Камалією

Мозгова в жорсткій формі звернулася до співачки.

https://glavred.net/stars/ty-v-svoem-ume-elena-mozgovaya-pocapalas-s-kamaliey-10689899.html Посилання скопійоване

Камалія новини - Олена Мозгова розкритикувала співачку / колаж: Главред, фото: facebook.com/kamaliya.zahoor, instagram.com/olenamozgova1

Коротко:

Камалію зрадила близька подруга, про що співачка розповіла в соцмережах

Через це вона нарвалася на грубість з боку Олени Мозгової

Українська співачка Камалія розповіла, що після понад двадцяти років дружби її зрадила близька людина. Цю подію вона переживає вкрай болісно.

"Немає гіршої біди, ніж коли тебе зраджує та, кого ти називала подругою. Не просто знайомою - найближчою! ... А виявилося… я пригріла змію. Змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце. І вдарила… Цей біль неможливо описати", - поділилася в соціальних мережах артистка.

відео дня

Камалія не стала розкривати ім'я своєї тепер уже колишньої подруги, проте з нею, схоже, знайома музичний продюсер Олена Мозгова. У коментарі до посту співачки вона засумнівалася у здоровому глузді її міркувань у вельми грубій формі. "Ти в своєму розумі?! Що ти пишеш? Боже, хоча про який я розум, коли це про тебе", - написала Мозгова.

Засмучена Камалія відповіла, що знає про дружбу Олени з неназваною кривдницею, тому не здивована, що продюсерка її захищає: "Коли ви будете на моєму місці, тоді зрозумієте! А пишу я правду! Знаю, що ви з нею дружите, та будете захищати".

Камалія новини - Олена Мозгова розкритикувала співачку / Скриншот Facebook

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про таємничу доньку Катерини Бужинської. За словами співачки Олена, якій скоро виповниться 19 років, обрала для себе творчу професію.

Також Іванна, дружина Романа Сасанчина, відреагувала на чутки про розлучення зі співаком. Пара у шлюбі з 2021 року. У Мережі підписники розповіли дівчині, що нібито бачили Сасанчина з іншою.

Читайте також:

Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред